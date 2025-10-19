Πένθος στο ΕΚΑΒ: Κατέληξε μετά από 49 μέρες στη ΜΕΘ διασώστης που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλλιθέα

Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Καλαμάτα και στο ΕΚΑΒ όλης της χώρας η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Μητρόπουλου, του πρώτου μοτοσικλετιστή διασώστη της υπηρεσίας στην πόλη, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από 49 ημέρες νοσηλείας στην εντατική.

Ο 47χρονος διασώστης είχε τραυματιστεί σοβαρά το μεσημέρι της 1ης Σεπτεμβρίου, στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισίστρατου στην Καλλιθέα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος ο οποίος διέσχισε κάθετα δρόμο με διπλή λωρίδα ανά κατεύθυνση. Το ΙΧ πέρασε χωρίς να σταματήσει στη διασταύρωση και η μηχανή έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση με το SUV ήταν σφοδρή και από την πρώτη στιγμή ο διασώστης νοσηλευόταν διασωληνωμένος.



Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος διασώστης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους και φίλους του.



Ο Δημήτρης Μητρόπουλος είχε υπηρετήσει με τη Μοτοσικλέτα Ταχείας Ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ Καλαμάτας κατά τη θερινή περίοδο, προσφέροντας με αυταπάρνηση τις υπηρεσίες του και κερδίζοντας την εκτίμηση όλων για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα του.



Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω της επίσημης σελίδας του ΕΚΑΒ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοί του αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια τον αγαπημένο τους φίλο: «Έφυγε ένας από εμάς, ένας άνθρωπος που έδινε πάντα πρώτος τη μάχη για να σώσει ζωές. Σήμερα, θρηνούμε έναν πραγματικό ήρωα».



Αναλυτικά το αντίο των συναδέλφων του στο ΕΚΑΒ Καλαμάτας

«Αντίο συνάδελφε…

Σήμερα η οικογένεια του ΕΚΑΒ θρηνεί.

Ένας δικός μας άνθρωπος, ένας συνάδελφος γεμάτος πάθος, ψυχή και αγάπη για τη δουλειά του, έφυγε ξαφνικά, την ώρα που υπηρετούσε το καθήκον.

Ήταν πάντα εκεί, με προσφορά, χαμόγελο και σεβασμό για τη ζωή.

Έδινε ό,τι είχε και δεν είχε, για να σώσει άλλους.

Και αυτή τη φορά, έδωσε το πολυτιμότερο που είχε… τη δική του.

Η απώλειά του αφήνει πίσω οδύνη, συγκίνηση και περηφάνια.

Γιατί ήταν συνάδελφος που τίμησε στο έπακρο το λειτούργημά μας.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Καλό ταξίδι στο φως συνάδελφε Δημήτρη, καλό παράδεισο. !

Μ41 λαμβάνεις;».



Πηγή: protothema.gr