Ανατριχιάζει η διαδικτυακή διαστροφή - Εξώθησαν 13χρονο σε αυτοκτονία και τον μαγνητοσκοπούσαν

Στο φως της δημοσιότητας η ιστορία του Τζέι Τέιλορ που βρέθηκε νεκρός με τις Αρχές να έρχονται αντιμέτωπες με ένα τρομακτικό κύκλωμα στο διαδίκτυο που εξωθεί ευάλωτους πολίτες σε αρρωστημένες ενέργειες - Έπειτα από χρόνια εντοπίστηκε ο υπαίτιος για τον θάνατο του εφήβου, στο ψηφιακό αρχείο του οποίου βρέθηκε τεράστιος όγκος φρικιαστικών βίντεο και εικόνων - Ο πατέρας του 13χρονου δίνει αγώνα να οριστεί ο «νόμος του Τζέι» για την ποινικοποίηση του ψηφιακού εξαναγκασμού

Ήταν 17 Ιανουαρίου του 2022, όταν η αστυνομία εντόπισε το πτώμα του 13χρονου Τζέι Τέιλορ σε ένα πάρκινγκ πίσω από ένα σούπερ μάρκετ. Το σώμα του φωτιζόταν μόνο από το αμυδρό φως της ράμπας φόρτωσης. Στον λαιμό του αγοριού υπήρχε ένα λευκό καλώδιο, με το οποίο είχε απαγχονιστεί σε μια συρμάτινη περίφραξη. Λίγα μέτρα μακριά, οι ερευνητές αντίκρισαν κάτι ακόμα πιο ανατριχιαστικό: ένα iPhone στηριγμένο στο έδαφος, με την κάμερά του στραμμένη στο σώμα του εφήβου. Αρχικά, η αστυνομία αντιμετώπισε τον θάνατο του Τζέι ως απλή αυτοκτονία. Μέσα σε λίγες ημέρες, ωστόσο, εμφανίστηκε μια ηχογράφηση που αποκάλυψε κάτι πιο σκοτεινό: ο απαγχονισμός του Τζέι είχε μεταδοθεί ζωντανά στο Instagram, ενώ χρήστες παρακολουθούσαν.

Σε μηνύματα προς τον Τζέι, αυτοί οι χρήστες πρότειναν την ώρα που έπρεπε να το κάνει – μέσα στη νύχτα, όσο οι γονείς του κοιμούνταν. Διασφάλισαν ότι είχε τα μέσα, ρωτώντας τον: «Έχεις σχοινί;». Μάλιστα, προσπάθησαν να τον πείσουν να αυτοκτονήσει γυμνός, προτρέποντάς τον: «Βγάλε τα ρούχα σου, είναι πιο καυτό».

Η «τρομοκρατική απειλή» του διαδικτύου

Μέχρι την άνοιξη του 2022, οι Αρχές σε αυτή τη μικρή παραθαλάσσια πόλη είχαν βρεθεί σε αδιέξοδο. Δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τους αποστολείς των μηνυμάτων, ούτε το κίνητρο της αδιανόητης πράξης. Ο ντετέκτιβ που ήταν υπεύθυνος για την υπόθεση ζήτησε βοήθεια από το FBI.

Η υπόθεση εκτόξευσε τους ερευνητές στις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου: φόρουμ όπου ομάδες διαδικτυακών θηρευτών χειραγωγούν ευάλωτα παιδιά, εκβιάζοντάς τα να μοιραστούν γυμνές φωτογραφίες, να ακρωτηριάσουν το σώμα τους και, στις χειρότερες περιπτώσεις, να αυτοκτονήσουν.

Καθώς η υπόθεση προχωρούσε, το FBI άρχισε να αντιμετωπίζει αυτές τις ομάδες ως τρομοκρατική απειλή, εκτιμώντας ότι τα μέλη τους έχουν στοχοποιήσει χιλιάδες παιδιά. Η υπηρεσία διερευνά πλέον σχεδόν 300 υπόπτους θηρευτές σε όλες τις ΗΠΑ.

«764»: Η σαδιστική ομάδα και οι προκλήσεις των Αρχών

Οι τοπικοί αστυνομικοί υποψιάστηκαν νωρίς ότι ο θάνατος του Τζέι συνδεόταν με τις αναδυόμενες ομάδες. Μία από τις πιο βίαιες και ακραίες είναι η «764», η οποία ιδρύθηκε το 2021 από ένα 15χρονο αγόρι από το Τέξας. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις Αρχές, αναζητούν θύματα-«τρόπαια» για να αποκτήσουν κύρος, ενώ κάποιοι βλέπουν ως αποστολή τους την «εξόντωση» των ασθενέστερων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ψυχικά ασθενών, των ομοφυλόφιλων ή των τρανς νέων.

Σε μια συνάντηση την άνοιξη του 2022, ο ντετέκτιβ παρουσίασε σε δύο πράκτορες του FBI φωτογραφίες από τα ιδιωτικά chats των βασανιστών του Τζέι, όπου γελούσαν και καυχιούνταν για την ψεύτικη ενσυναίσθηση που χρησιμοποίησαν για να τον εξωθήσουν στην αυτοκτονία. Άλλες εικόνες έδειχναν εφήβους που είχαν χαράξει τα ονόματα των βασανιστών τους ή ακόμη και σβάστικες στο δέρμα τους.

Ο πράκτορας του FBI, Πατ ΜακΜόνιγκλ, έμεινε άναυδος από τη σκληρότητα: «Η έλλειψη κάθε είδους ευσπλαχνίας για αυτό το παιδί, η χειραγώγηση που χρησιμοποίησαν, ήταν σοκαριστική», θυμάται.

«Μου ράγισε την καρδιά»

Η υπόθεση έθεσε σε δοκιμασία την αμερικανική δικαιοσύνη. Οι Αρχές δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν ποιοι νόμοι είχαν παραβιαστεί (όπως η Ψηφιακή Ανθρωποκτονία ή ο Εξαναγκαστικός Ακρωτηριασμός), ενώ αντιμετώπισαν σοβαρά ζητήματα δικαιοδοσίας, καθώς οι ύποπτοι εντοπίζονταν σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το FBI χρειάστηκε μήνες για να πείσει έναν εισαγγελέα να εκδώσει εντάλματα, χρησιμοποιώντας νόμους κατά της διανομής υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε ότι ένας 18χρονος φοιτητής ιατρικής στη Γερμανία, με το ψευδώνυμο «White Tiger», βρισκόταν στο επίκεντρο της στοχοποίησης του Τζέι.

Ο πράκτορας ΜακΜόνιγκλ, με 16 χρόνια εμπειρίας και συμμετοχή σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, παραδέχτηκε αργότερα ότι η φρίκη και οι γραφειοκρατικές προκλήσεις της υπόθεσης τον ξεπέρασαν: «Μου ράγισε την καρδιά», συνόψισε την εμπειρία του.

Ωστόσο, η απόφαση του ίδιου και του συνεταίρου του ήταν αδιαπραγμάτευτη: «Πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό».

Η σύλληψη του «White Tiger» και η φρίκη πίσω από την οθόνη

Στις 18 Ιουνίου 2025, τρεισήμισι χρόνια μετά τον θάνατο του Τζέι, ο πράκτορας του FBI, ΜακΜόνιγκλ, έλαβε ένα γραπτό μήνυμα από πρώην συνάδελφο: η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τον Σαχριάρι.

Ο ΜακΜόνιγκλ σταμάτησε το φορτηγάκι του, με δάκρυα στα μάτια. «Δεν πήγαν όλα χαμένα», σκέφτηκε. Οι γονείς του Τζέι έμαθαν για τη σύλληψη από το FBI, νιώθοντας ανακούφιση και ελπίδα ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν επιτέλους.

Την επόμενη ημέρα, οι γερμανικές Αρχές παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στο Αμβούργο, περιγράφοντας λεπτομερώς τα ευρήματα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν το όνομα του Σαχριάρι, όπως συνηθίζεται στη Γερμανία για τους υπόπτους που αναμένουν τη δίκη.

Τεράστιοι όγκοι φρίκης στα ψηφιακά αρχεία

Η αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι του Σαχριάρι, όπου διέμενε με τους γονείς του, με την ελπίδα να τον βρει συνδεδεμένο στους υπολογιστές του. Όταν έκαναν έφοδο, όμως, ο νεαρός κοιμόταν.

Στις συσκευές του βρέθηκαν τεράστιοι όγκοι (terabytes) βίντεο και φωτογραφιών με αποκεφαλισμούς, διαμελισμούς και κακοποίηση παιδιών. Το περιεχόμενο ήταν τόσο ακραίο που οι γερμανικές Αρχές χρειάστηκε να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στους ίδιους τους ερευνητές.

Οι εισαγγελείς του Αμβούργου δήλωσαν ότι ο Σαχριάρι και άλλα μέλη της «764» παρακινούνταν από έναν ανταγωνιστικό σαδισμό: ποιος κατείχε τα πιο βίαια βίντεο, ποιος μπορούσε να πείσει κάποιον να αυτοεξευτελιστεί με τον πιο φρικιαστικό τρόπο.

Για τον Σαχριάρι, όπως τόνισαν οι Γερμανοί αξιωματούχοι, η βία αποσκοπούσε στην «ικανοποίηση σεξουαλικών ορέξεων» και στην «εκπλήρωση των διεστραμμένων φαντασιώσεων εξουσίας». Στο σπίτι του, οι Αρχές ανακάλυψαν επίσης μαχαίρια, σουγιάδες, νυστέρια και πυροβόλα όπλα, καθώς και εγχειρίδια για τουφέκια AK-47 και AR-15, οδηγίες για την κατασκευή βομβών αυτοκινήτου, χημικών και βιολογικών όπλων, καθώς και για την τέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων.

Οι Γερμανοί ερευνητές εκτιμούν ότι ο Σαχριάρι σπούδαζε ιατρική για να περάσει από τον βασανισμό εφήβων online στην πραγματοποίηση των φαντασιώσεών του διά ζώσης, στοχεύοντας ευάλωτα θύματα μέσω του ιατρικού του έργου.

Ο «Νόμος του Τζέι»

Οι γερμανικές Αρχές απήγγειλαν στον Σαχριάρι 123 κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και βία, με τις κατηγορίες να αφορούν οκτώ εφήβους από τέσσερις χώρες. Η πιο σοβαρή κατηγορία ήταν: φόνος στην περίπτωση του Τζέι Τέιλορ.

Ερωτηθείς γιατί χρειάστηκαν δυόμισι χρόνια για τη σύλληψη μετά τη συνάντηση με το FBI, ο επικεφαλής του Κρατικού Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, Γιαν Χίμπερ, δήλωσε ότι, αν και «λυπηρό» το γεγονός ότι η έρευνα καθυστέρησε, το υλικό του FBI δεν ήταν παραδεκτό στα γερμανικά δικαστήρια. «Ως εκ τούτου, η έρευνα έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή», εξήγησε.

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Τζέι, ο Σαχριάρι παραλίγο να πείσει ένα 15χρονο κορίτσι στον Καναδά να αυτοκτονήσει με μαχαίρι. Οι Γερμανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν 81 πρόσθετες κατηγορίες κατά του Σαχριάρι, συμπεριλαμβανομένων πέντε αποπειρών ανθρωποκτονίας, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να ξεπερνά τα 30.

Εν τω μεταξύ, οι γονείς του Τζέι, Λέσλι και Κόλμπι Τέιλορ, αγωνίζονται να βρουν νόημα στον χαμό του παιδιού τους. Η Λέσλι άλλαξε καριέρα και έγινε αδειοδοτημένη θεραπεύτρια για εφήβους που αντιμετωπίζουν αυτοτραυματισμό.

Ο σύζυγός της, Κόλμπι, ελπίζει να λογοδοτήσουν και οι διαδικτυακές πλατφόρμες που επέτρεψαν στους θηρευτές να δρουν ανενόχλητοι. Στόχος του είναι η πρόταση νομοθεσίας –ίσως ο «Νόμος του Τζέι»– που θα ποινικοποιεί τον ψηφιακό εξαναγκασμό σε αυτοκτονία.

Πηγή: newsbomb.gr