Τι καιρό προβλέπει η ΕΜΥ ενόψει του ντέρμπι αιωνίων στο ΣΕΦ

Πέρα από τις απουσίες των δύο ομάδων, καθοριστικό ρόλο για το ντέρμπι θα παίξουν τα καιρικά φαινόμενα. Θετικά μηνύματα από την ΕΜΥ που προβλέπει αίθριο καιρό το βράδυ της Κυριακής στην Αττική. Ο Γιάννης Αυλακιώτης σε ρόλο Αρνιακού.

Παντός καιρού η διοίκηση του ΣΕΦ, έχει ήδη λάβει τα μέτρα της ακόμη και για τσουνάμι στο Φάληρο, παρά τις προβλέψεις για καλό καιρό.

Φθινόπωρο, πρωτοβρόχια, πάντα υπάρχει αυτή η γλυκιά αμφιβολία με το ΣΕΦ. Θα είναι στη θέση του; Θα γίνει νωρίτερα η πισίνα που έχει προβλεφθεί στο χώρο; Το χέρι σου στη φωτιά δεν το βάζεις φίλοι μου. Όμως, όσο κι αν λέμε πως με τη φύση δεν τα βάζεις, υπάρχουν άνθρωποι που νικούν και τη φύση. Όχι ο Λιόλιος και ο Κορομηλάς, αμέσως να σκεφτείτε την κακία σας…

Πρώτα απ’ όλα οι πληροφορίες για όσους βρεθούν στο ΣΕΦ. Σύμφωνα με την ΕΜΥ δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την ώρα του αγώνα, αναμένεται εξαιρετικός καιρός με λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου, βορειοδυτικός άνεμος μόλις 1 με 2 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 45% ενώ αναμένεται και υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Να βάλετε κάτι δεν παίζεις με αυτά.

Καιρός ονειρικός. Θες να βουτήξεις στην μαρίνα Αγγελόπουλων που λέει ο λόγος. Το ΣΕΦ που έχει περάσει εδώ και μήνες στον Ολυμπιακό, δε θα έχει προβλήματα. Πάλι καλά γλιτώσαμε. Ψυχούλες μου, σας καταλαβαίνω να ανησυχείτε. Μην έχετε κανένα άγχος. Τα πάντα είναι υπό έλεγχο.

Η εγκατάσταση στα χέρια του Ολυμπιακού, έχει περάσει σε μια νέα εποχή. Ξεφεύγοντας από τα ελληνικά δεδομένα. Ξεπερνώντας τα σύνορα της Ευρώπης τολμώ να πω. Με το χέρι στην καρδιά θα ρωτήσω: Ποιο Telekom Center Athens μπροστά στο ΣΕΦ που σε κάνει να αισθάνεσαι ένα με τη φύση; Βρέχει, θα βραχείς. Έχει ζέστη, θα ζεσταθείς. Κρύο; Θα κρυώσεις. Κόκκινη ενέργεια λέγεται αυτό, γιατί δε θέλουμε και τίποτα πράσινο στην έδρα που ονειρεύτηκε ο Τάκης Τσουκαλάς. Έδρα σουρωτήρι.

Η διοίκηση του ΣΕΦ έχει μεριμνήσει για κάθε ενδεχόμενο. Ας λέει η ΕΜΥ ό,τι θέλει για καλό καιρό χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Όταν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο δε λένε; Στο ΣΕΦ όταν θες καλοκαιρία, προετοιμάσου για καταιγίδα. Αυτό κάνουν.

Ανάμεσα στις πολλές πρωτοβουλίες που έχουν λάβει, είναι οι ειδικοί μουσαμάδες στην οροφή. Made in USA. Δοκιμασμένοι από τυφώνα Κατρίνα και πάνω. Δεν τους διαπερνά ούτε τσουνάμι στον ειρηνικό.

Ακόμη κι έτσι, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του. Κάθε οπαδός με το που μπαίνει στο ΣΕΦ θα παίρνει ολόσωμη σακούλα. Απ’ αυτές που πουλούσαν παλιά στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ο Θρύλος τις επαναφέρει στη μόδα. Εντελώς δωρεάν. Δε θα χρεώνεται τίποτα. Έχει προβλεφθεί το κόστος στη συμφωνία με το κράτος, θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Οπότε αν θέλετε τσιμπήστε και καμιά έξτρα για το δρόμο.

Μαζί με την κάθε σακούλα, παίρνετε και voucher για μια παρουσία στο νέο VIP lounge του ΣΕΦ που αποτελεί την πρώτη τεράστια αναβάθμιση στη νέα εποχή που μαζί με τον Τσάκο θα έφερνε και Μίσιτς, Τζέιμς αλλά τελικά από μια κακή συγκυρία ήρθε ο Νετζήπογλου. Μαζί παίρνετε ένα ουζάκι, λίγο κασεράκι και μια ντομάτα κομμένη στα τέσσερα. Οτιδήποτε έξτρα το πληρώνετε.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ θα έχουμε και ανακοίνωση απ’ την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα γνωστοποιεί στον κόσμο της πως δεν πρέπει να πετάξουν δυναμιτάκια. Γιατί θα παρέμβει το λιμενικό, εδώ και χρόνια έχει απαγορευτεί το ψάρεμα με δυναμίτη. Και προσοχή: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Υπερβολές φυσικά. Ο καιρός προβλέπεται αίθριος, οπότε οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στο παρκέ κι όχι σε υδάτινο περιβάλλον.