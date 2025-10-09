«Βολές» από CEO της Serie A σε Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει»

Ο Αντριάν Ραμπιό δεν πήρε με καλό μάτι τον ορισμό του Μίλαν-Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας και ο CEO της Μίλαν τον «έκραξε».

Η απόφαση να γίνει η αναμέτρηση της Μίλαν με τη Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας σήκωσε αντιδράσεις στην Ιταλία, με τον Αντριάν Ραμπιό να είναι ένας από εκείνους που αντιτίθενται.

Ο Γάλλος τόνισε πως «είναι τρελό να ταξιδεύεις τόσα χιλιόμετρα για να γίνει ένας αγώνας μεταξύ δύο ιταλικών ομάδων στην Αυστραλία. Πρέπει να προσαρμοστούμε, όπως πάντα».

Αυτές οι δηλώσεις έφεραν την αντίδραση του CEO της Serie A, με τον Λουίτζι Ντε Σιέρβο να τονίζει πως «έχει δίκιο, εμείς αποφασίζουμε γι' αυτόν. Ξεχνάει ότι παίρνει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια δουλειά, να παίζει ποδόσφαιρο. Θα έπρεπε να σέβεται τα λεφτά που παίρνει».