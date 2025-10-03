«Ο ΠΑΟΚ στην επαρχία»: Το νέο εγχείρημα του ΑΣ για τα 100 χρόνια

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ένα νέο «ασπρόμαυρο» project με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, φέρνοντάς τον Δικέφαλο περισσότερο κοντά στους φιλάθλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας και τιμά τους φιλάθλους του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μέσα από το μεγάλο project «Ο ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ», το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Μεγάλου Χορηγού Stoiximan.

Η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα στα τμήματα του Α.Σ. ΠΑΟΚ να δώσουν επίσημους αγώνες στην επαρχία, φέρνοντας τον Δικέφαλο πιο κοντά στους φιλάθλους που για δεκαετίες στήριξαν την ομάδα μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, τα τμήματα Χάντμπολ του ΠΑΟΚ μεταφέρουν για λίγες μέρες την έδρα τους στην Βέροια, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους την εμπειρία να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους αθλητές να αγωνίζονται.

Χάρη στη στρατηγική συνεργασία με τη Stoiximan, ο ΠΑΟΚ ανοίγει τα φτερά του και ξανασυναντά τις ρίζες και τον κόσμο του στην περιφέρεια, συνδέοντας τον αθλητισμό με την τοπική κοινωνία.

Η αρχή έγινε με την ευρωπαϊκή πρόκριση του Χάντμπολ Ανδρών απέναντι στα Βριλήσσια, σε μια αναμέτρηση που σφράγισε το ξεκίνημα του ταξιδιού του Δικεφάλου στην επαρχία με τον καλύτερο τρόπο.

Η συνέχεια δίνεται στις 4–5 Οκτωβρίου, όταν το Χάντμπολ Γυναικών θα αντιμετωπίσει τη Σαμαντρέζα στο πλαίσιο του EHF European Cup, στο ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» στο Μακροχώρι της Βέροιας, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Γιατί τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ δεν ανήκουν μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλες τις πόλεις που κρατούν ζωντανή τη φλόγα του Δικεφάλου, όπου κι αν χτυπά η καρδιά της ομάδας μας!»