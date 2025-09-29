Παρίσι 2024: Το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων ξεπέρασε τα 10 δισ. ευρώ

Kορυφαίοι ελεγκτές της Γαλλίας επαίνεσαν (29/9) τη διοργάνωση των περσινών Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, αλλά επέκριναν επίσης την αποτυχία πρόβλεψης του κόστους για την ασφάλεια, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το κόστος για την ασφάλεια ανήλθε σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε προσωρινές δαπάνες και 300 εκατομμύρια σε μακροπρόθεσμα έξοδα, όπως ανέφερε το "Cour des Comptes", το ανώτατο ελεγκτικό ίδρυμα της Γαλλίας σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα (29/9).

«Οι δαπάνες για την ασφάλεια ήταν υψηλές και υποτιμήθηκαν για πολύ καιρό. Αλλά δεν πρόκειται για περίπτωση υπερβάσεων κόστους - πρόκειται για περίπτωση ελλιπούς πρόβλεψης» ανέφερε για την τεράστια επιχείρηση για την ασφάλεια των αθλητών και των θεατών.



«Τα ποσά που δαπανήθηκαν δεν είναι από μόνα τους υπερβολικά, δεδομένης της πολιτικής επιλογής να διοργανωθούν οι Αγώνες στην καρδιά της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης της Ευρώπης, αλλά είναι ανώμαλο να μην προβλέπεται το κόστος μιας τέτοιας εκδήλωσης» δήλωσε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Πιερ Μοσκοβισί, σε συνέντευξη Τύπου, συνιστώντας καλύτερο σχεδιασμό στο μέλλον.

Η Γαλλία φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2030.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, παρά το μεγάλο, απρόβλεπτο κόστος ασφαλείας, δεν υπήρξε συνολική δημοσιονομική απόκλιση, όπως δήλωσε ο Μοσκοβισί, αφού η Γαλλία είχε εκτιμήσει ένα κόστος 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρη τη διοργάνωση, εξαιρουμένων των δαπανών για την ασφάλεια και τις μεταφορές. Συνολικά 15 εκατομμύρια θεατές απόλαυσαν αγώνες σε 42 εγκαταστάσεις.

Η Solideo, ο δημόσιος φορέας που δημιουργήθηκε το 2017 για την επίβλεψη της κατασκευής των Ολυμπιακών Αγώνων, παρέδωσε 70 έργα εγκαίρως και εντός του κονδυλίου του προϋπολογισμού των 1,68 δισεκατομμυρίων ευρώ που ορίζει ο νόμος.



Το κράτος δαπάνησε 3,02 δισεκατομμύρια ευρώ για την οργάνωση και 3,63 δισεκατομμύρια ευρώ για τις υποδομές, κοντά στις αρχικές προβλέψεις.

Αλλά, όταν συμπεριληφθούν ο λογαριασμός των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια και τα 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες μεταφορών που σχετίζονται με τους Αγώνες, το πραγματικό κόστος ήταν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Το συνολικό αποτέλεσμα είναι μια επιτυχία, αλλά με διδάγματα που πρέπει να αντληθούν» αναφέρει η έκθεση.