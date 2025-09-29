Η ΔΟΕ διατηρεί τα κριτήρια συμμετοχής Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή «λαμβάνει υπ' όψιν» την επαναφορά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας που αποφασίστηκε από την αντίστοιχη Παραολυμπιακή Επιτροπή, αλλά διατηρεί την συμμετοχή στους Αγώνες υπό ουδέτερο κριτήριο και αυστηρούς όρους, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (29/9).

Η Ολυμπιακή Επιτροπή «λαμβάνει υπ' όψιν την απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC), η οποία, προς έκπληξη όλων και με οριακή πλειοψηφία, ήρε τη μερική αναστολή που επιβλήθηκε στην Ρωσία και στην Λευκορωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία», σύμφωνα με εκπρόσωπο της ΔΟΕ, ο οποίος μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Η απόφαση αυτή, κατ' αρχήν, επιτρέπει στους αθλητές και από τις δύο χώρες, οι οποίοι αποκλείσθηκαν από τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου στην αρχή του πολέμου, και στην συνέχεια έγιναν δεκτοί ατομικά και υπό ουδέτερη σημαία στους Αγώνες των Παρισίων το 2024, να ανακτήσουν τα πλήρη δικαιώματά τους, δηλαδή τους ύμνους, τα επίσημα χρώματα και την παρουσία τους στον πίνακα των μεταλλίων.

Η ΔΟΕ επαναλαμβάνει ότι η IPC, «μαζί με τις διεθνείς ομοσπονδίες που είναι υπεύθυνες για τα Παραολυμπιακά αθλήματα» - οι οποίες εξακολουθούν να επιβάλλουν κυρώσεις στις δύο χώρες - «είναι η αρμόδια αρχή για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες».

Ωστόσο, η ΔΟΕ επαναλαμβάνει την δική της «προσέγγιση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνα» (6-22 Φεβρουαρίου 2026), που αποφασίστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου από το Εκτελεστικό του Συμβούλιο, μέσω της οποίας ανανεώθηκαν με τον ίδιο τρόπο οι ρυθμίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Εφ' όσον οι διεθνείς ομοσπονδίες «ανοίξουν δρόμους» πρόκρισης για αυτούς, οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αθλητές, θα μπορούν να αγωνισθούν σε μεμονωμένα αγωνίσματα υπό ουδέτερες σημαίες και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμβόλαιο με τον στρατό ή τις υπηρεσίες ασφαλείας και δεν υποστηρίζουν ενεργά τον πόλεμο στην Ουκρανία.