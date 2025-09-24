MENU
Τα... best of της «λευκής» ισοπαλίας του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι (vid)

ΠΑΟΚ και Μακάμπι ήρθαν ισόπαλοι (0-0) στην πρεμιέρα του Europa League, με τον Δικέφαλο να χάνει τα... άχαστα στο τέλος και τους Ισραηλινούς να παίρνουν τον πολύτιμο βαθμό.

Δείτε τις καλύτερες φάσεις:

 

