Μιλάνο/Κορτίνα 2026: Ρώσοι και Λευκορώσοι θα αγωνιστούν ως ουδέτεροι και υπό προϋποθέσεις, όπως και στο Παρίσι 2024

Οι Ρώσοι και ο Λευκορώσοι θα αγωνιστούν ως ουδέτεροι αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σε Μιλάνο/Κορτίνα 2026, όπως έκανε γνωστό η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

«Οι μεμονωμένοι Ουδέτεροι Αθλητές (AIN/Individual Neutral Athletes) που έχουν προκριθεί μέσω των υφιστάμενων συστημάτων πρόκρισης των Διεθνών Ομοσπονδιών (IFs) στον αγωνιστικό χώρο θα μπορούν να αγωνιστούν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου Κορτίνα 2026 υπό τους ίδιους ακριβώς όρους όπως και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024», ανέφερε η ΔΟΕ, κατά τη συνεδρίασή της στο Μιλάνο.

Η εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΕ εξέτασε την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, κατά τους οποίους συμμετείχαν 32 αθλητές με ρωσικό ή λευκορωσικό διαβατήριο από 10 διαφορετικά αθλήματα, χωρίς κανένα περιστατικό εντός ή εκτός αγωνιστικού χώρου.



Οι όροι επιλεξιμότητας παραμένουν αυστηροί, βάσει των συστάσεων που εξέδωσε η εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΕ στις 28 Μαρτίου 2023, για τις Διεθνείς Ομοσπονδίες και τους διοργανωτές διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, και θα ισχύουν για τους AIN, οι οποίοι είναι αθλητές με ρωσικό ή λευκορωσικό διαβατήριο.

«Όπως όλοι οι άλλοι αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι AIN θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του αντιντόπινγκ. Θα πρέπει επίσης να υπογράψουν τους Όρους Συμμετοχής που ισχύουν για όλους τους αθλητές που συμμετέχουν στους Αγώνες του Μιλάνο/Κορτίνα 2026. Αυτό περιλαμβάνει δέσμευση για σεβασμό του Ολυμπιακού Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνευτικής αποστολής του Ολυμπιακού Κινήματος», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται ότι «οι αθλητές που υποστηρίζουν ενεργά τον πόλεμο δεν θα είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή ή για να αγωνιστούν. Το προσωπικό υποστήριξης που υποστηρίζει ενεργά τον πόλεμο δεν θα είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή ή για να αγωνιστούν. Το προσωπικό υποστήριξης που είναι συμβεβλημένο με τις ρωσικές ή λευκορωσικές στρατιωτικές ή εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας δεν θα είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή ή για να αγωνιστούν. Το προσωπικό υποστήριξης που είναι συμβεβλημένο με τις ρωσικές ή λευκορωσικές στρατιωτικές ή εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας δεν θα είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή».

Όπως συνέβη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, θα συσταθεί μια Επιτροπή Εξέτασης Καταλληλότητας Ατομικών Ουδέτερων Αθλητών (AINERP) για να αξιολογήσει την καταλληλότητα κάθε αθλητή που αποκτά ή θα μπορούσε να αποκτήσει μια θέση πρόκρισης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου Κορτίνα 2026, καθώς και του προσωπικού υποστήριξής του.