Σμόλοφ: «Είχα προτάσεις από ελληνικές ομάδες»

Ο Ρώσος διεθνής στράικερ, Φίοντορ Σμόλοφ, ο οποίος στην περυσινή σεζόν στέφθηκε πρωταθλητής με την Κράσνονταρ αποκάλυψε πως είχε προτάσεις από ελληνικές ομάδες.

Ο 35χρονος Σμόλοφ, ο οποίος παραμένει δίχως ομάδα, τόνισε πως σύλλογοι από την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδιαφέρθηκαν για την απόκτηση του.



«Υπήρξαν προτάσεις, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Υπήρχαν σύλλογοι που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ποιες χώρες; Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον; Όχι πια.



Υπάρχουν κάποιες νέες προτάσεις, αλλά δεν μπαίνω πλέον σε συζητήσεις. Είναι απλώς θέμα μετακίνησης σε άλλη χώρα, κάτι που δεν είναι και το πιο ελκυστικό».

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την κατάκτηση του περυσινού πρωταθλήματος με την Κράσνονταρ, ο Σμόλοφ αποχώρησε από τον ρωσικό σύλλογο.