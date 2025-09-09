Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι στο Long Beach στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Αντζελες 2028»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Δήμαρχος του Long Beach, Rex Richardson, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώνουν την δημιουργία του Ελληνικού Ολυμπιακού Σπιτιού στο Long Beach, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες.

Η πόλη του Long Beach, που φιλοξενεί μία από τις παλαιότερες και πιο δυναμικές ελληνικές κοινότητες της Διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υποδεχθεί το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό Oλυμπιακών αθλημάτων το 2028, γεγονός που την καθιστά ιδανικό τόπο για τη λειτουργία του Ελληνικού Ολυμπιακού Σπιτιού.

«Είναι τιμή για εμάς που η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επέλεξε το Long Beach ως τοποθεσία για το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι κατά τη διάρκεια των Αγώνων του 2028», δήλωσε ο Δήμαρχος, κ. Richardson. «Η Ελλάδα είναι “η ιστορική καρδιά” των Ολυμπιακών Αγώνων, και η παρουσία τους στην πόλη μας θα προσδώσει έναν νέο δυναμισμό, αλλά και ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική αξία στην κοινότητά μας. Ανυπομονούμε να τους υποδεχθούμε στη μοναδική μας πόλη».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας: «Η δημιουργία του Ελληνικού Ολυμπιακού Σπιτιού στο Long Beach αποτελεί ένα δυναμικό σύμβολο της διαχρονικής σύνδεσης της Ελλάδας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στη γενέτειρα του Ολυμπισμού και την παγκόσμια Ολυμπιακή κοινότητα. Στο Λος Άντζελες, μέσα από αυτό το Σπίτι, θα μοιραστούμε τον πολιτισμό, την ιστορία, τις παραδόσεις μας, καθώς και τις αξίες του Ολυμπισμού-την αριστεία, τη φιλία και τον σεβασμό που παραμένουν η ισχυρότερη συμβολή μας στην ανθρωπότητα».

Το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι θα αποτελέσει έναν φιλόξενο χώρο αφιερωμένο στην ανάδειξη των καλύτερων πτυχών που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Θα φιλοξενήσει ποικίλες εκδηλώσεις και εκθέσεις που σχετίζονται με την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και τις τέχνες, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης για τους φίλους των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σημαντικό στοιχείο του Ελληνικού Ολυμπιακού Σπιτιού θα είναι οι επίσημες εκδηλώσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που θα προσφέρουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει Ολυμπιονίκες, να γιορτάσει τις επιτυχίες τους και να μάθει το αληθινό νόημα των Ολυμπιακών Ιδεωδών.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανυπομονεί να συνεργαστεί με την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα του Long Beach και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και με τον Δήμαρχο κ. Richardson και τις τοπικές αρχές, την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Λος Άντζελες, ώστε να δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

Ως γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα φιλοδοξεί να καταστήσει το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι έναν ξεχωριστό χώρο όπου οι άνθρωποι θα συναντηθούν για να τιμήσουν τον διαρκή ρόλο της στη μακραίωνη ιστορία των Αγώνων και να βιώσουν το πνεύμα, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία του Ελληνισμού.