Ο μυστικός αλγόριθμος που έγιναν οι μεταγραφές Κωστούλα και Τζίμα - Ο ποδοσφαιρικός «κώδικας Ντα Βίντσι»

Η Μπράιτον δεν διαθέτει το μπάτζετ των «μεγάλων» της Premier League, αλλά έχει κάτι πολύ πιο ισχυρό: έναν αλγόριθμο που μετατρέπει άγνωστους πιτσιρικάδες σε περιουσίες εκατομμυρίων. Το «data club» του ιδιοκτήτη των «Γλάρων» Τόνι Μπλουμ στο οποίο βασίστηκαν οι μεταγραφές των Τζίμα και Κωστούλα σπάνια κάνει λάθος!

Για να αντιληφθεί κανείς το επιχειρηματικό μοντέλο του ιδιοκτήτη της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ αρκεί να εστιάσει σε μία μόνο θέση: στο «Νο 6»!



Ειδικότητα στη μεταγραφή και αντικατάσταση «6αριού» με δεκάδες εκατομμύρα κέρδη!



Στη θέση του «κόφτη», η Μπράιτον αγόρασε τον Ιβ Μπισουμά για περίπου 15 εκατ. λίρες και τον πούλησε για 35.



Τον Μοϊσές Καϊσέδο τον έφερε με μόλις 4,5 εκατ. και τον παραχώρησε στα 115 εκατ. ευρώ! Ο νέος αντικαταστάτης του, ο 21χρονος Κάρλος Μπαλεμπά, κόστισε 26 εκατ. και ήδη βρίσκεται στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η αξία του έχει ανέβει στα επίπεδα Καϊσέδο, αλλά η Μπράιτον δεν σκοπεύει να τον πουλήσει.



Το «αφεντικό» της Μπράιτον παραδέχεται ότι η εύρεση νεαρών χαφ αποτελεί ειδικότητα του συλλόγου: «Ας μην ξεχνάμε τον Άλεξις Μακ Άλιστερ και τον Πασκάλ Γκρος, που επίσης αγωνίστηκαν πολύ σε αυτή τη θέση. Μιλάμε για πέντε από τους κορυφαίους παίκτες που πέρασαν ποτέ από τη Μπράιτον».

Αυτά τα τεράστια κέρδη στις μεταγραφές προέρχονται από τον θρυλικό – και καλά φυλαγμένο – αλγόριθμο ανίχνευσης ταλέντων του Μπλουμ.



Πολλές ομάδες προσπαθούν να «κλέψουν» αναλυτές και προπονητές από τη Μπράιτον πιστεύοντας ότι κατέχουν το μυστικό του «αλγόριθμου του Τόνι». Δεν το κατέχουν. Ελάχιστοι τον έχουν δει, ενώ η διαδοχή είναι πάντα ενσωματωμένη στη στρατηγική του συλλόγου: οι Μπισουμά, Καϊσέδο και Μπαλεμπά είχαν εντοπιστεί εκ των προτέρων για την ίδια θέση.



Ο μυστικός αλγόριθμος που φέρνει εκατομμύρια!

Απέναντι σε κρατικά κεφάλαια και αμερικανικά funds, πολλοί λένε ότι ο Μπλουμ είναι «ο πιο έξυπνος στο δωμάτιο». Από έναν σύλλογο που το 1997 παραλίγο να εξαφανιστεί από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έφτασε στο επίπεδο να τον καθιερώσει στην πρώτη δεκάδα της Premier League. Το μυστικό; Φθηνές αγορές, ακριβές πωλήσεις, ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες να αναπτυχθούν στην πρώτη ομάδα.

Ο ίδιος παραδέχεται: «Έχουμε ένα εξαιρετικό μοντέλο. Χωρίς αυτό, θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Η αποτίμηση παικτών σε δεκάδες λίγκες σε όλο τον κόσμο μας δίνει σημαντικό πλεονέκτημα».



Το μοντέλο είναι οργανικό και εξελίσσεται συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια άνοιξε δρόμους προς την Ελλάδα με τις μεταγραφές των Κωστούλας, Τζίμα, αλλά και στην Νότιο Κορέα με τον Γιουν Ντο Γιουνγκ.



Τα δεδομένα δεν περιορίζονται στην ανάλυση αγώνων, αλλά και στις αγορές παικτών, αξιοποιώντας τεράστιες βάσεις δεδομένων και μαθηματικά μοντέλα.



Η Starlizard – το data lab και στοιχηματική εταιρεία του 55χρονου Μπλουμ – λειτουργεί ως «εργοστάσιο πιθανοτήτων», μεταφέροντας τεχνογνωσία απευθείας στο scouting της Μπράιτον.

Η «πελάτισσα» Τσέλσι!



Η πώληση του Ζοάο Πέδρο, στην Τσέλσι το φετινό καλοκαίρι για 70 εκατ. ευρώ, ήταν διπλάσια από το ποσό που είχε κοστίσει από τη Γουότφορντ μόλις δύο σεζόν νωρίτερα.



Προστέθηκε έτσι στις δαπάνες της Τσέλσι ξεπερνώντας τα 260 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές και αποζημιώσεις για 11 παίκτες, προπονητές και στελέχη της Μπράιτον. Ο Κωστούλας (36,4 εκατ. ευρώ) και ο Τζίμας (24 εκατ. ευρώ) είχαν αποκτηθεί προτού παραχωρηθεί ο Πέδρο.



Από τα «ουφάδικα», στο πόκερ, ιδιοκτήτης στοιχηματικής εταιρίας και δισεκατομμυριούχος στην Μπράιτον

Ο Μπλουμ σχετίζει το αρχικό ενδιαφέρον για τον τζόγο στα «ουφάδικα» της Γουέστ Στριτ στο Μπράιτον, όταν ήταν «οκτώ ή εννέα» ετών. Από τότε, εξελίχθηκε σε παγκοσμίου κλάσης παίκτη πόκερ με το παρατσούκλι «The Lizard» (εξ ου και Starlizard), και σε επικεφαλής μιας στοιχηματικής επιχείρησης που έχει παρομοιαστεί με trading στη Γουόλ Στριτ, αλλά μέσω αποτελεσμάτων ποδοσφαίρου και δεδομένων αντί για μετοχές.



Η εμπλοκή σε άλλες ομάδες



Μεγάλο μέρος της περιουσίας του έχει διοχετευθεί σε έναν σύλλογο που αποτελεί ταυτόχρονα δια βίου πάθος του και μαθηματικός πείραμα, το οποίο ανατρέπει τα καθιερωμένα. Κατέχει μερίδια σε τρεις ακόμη ομάδες, την Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο), την Χαρτς (Σκωτία) και την Μέλμπουρν Βίκτορι, αλλά επιμένει ότι τούτο δεν εξασθενεί την αφοσίωση του στη Μπράιτον.



«Σχετικά με τις ομάδας, έχω μεγάλο ενδιαφέρον για την Σεν Ζιλουάζ, την Χαρτς και την Μέλμπουρν Βίκτορι, αλλά δεν εμπλέκομαι καθόλου στην καθημερινότητα τους. Δεν αφιερώνω πραγματικό χρόνο πέρα από το να παρακολουθώ τους αγώνες τους και τι κάνουν. Έχουν ισχυρά διοικητικά επιτελεία».



Απέκτησε μετοχές που αντιστοιχούν στο 29% στη Χαρτς καταβάλοντας περίπου 11.4 εκατ. ευρώ.

Η δήλωση του, ότι θα απογοητευόταν εάν η ομάδα δεν κατακτούσε το πρωτάθλημα μέσα σε δέκα χρόνια προκάλεσε έκπληξη. «Ήμουν τολμηρός», παραδέχεται. «Ήθελα να ενθουσιάσω το προσωπικό της ομάδας και τους φιλάθλους της Χαρτς, να ενθουσιάσω τον σύλλογο ώστε να έχουν πραγματικά τις φιλοδοξίες που θεωρώ ότι πρέπει να έχουν.



Δεν θα το έλεγα αν δεν το πίστευα ακράδαντα. Έχω μεγάλη πίστη σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Μου αρέσει η πρόκληση. Και αγαπώ το ποδόσφαιρο. Ειδικά όταν μιλάμε για τη Σκωτία, αισθάνομαι ότι το άθλημα κυριαρχείται από τους 'δύο μεγάλους' εδώ και 40 χρόνια, και ειδικότερα τα τελευταία περίπου 15 από τη Σέλτικ σχεδόν αποκλειστικά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο».



Οι «γρήγορες αποφάσεις»



Ο Μπλουμ παραδέχεται πως η ενασχόληση του με το πόκερ τον βοήθησε να επεξεργάζεται πληθώρα πληροφοριών και παίρνει σημαντικές αποφάσεις.

«Στο τραπέζι του πόκερ οι αποφάσεις είναι πιο γρήγορες», λέει. «Περιστασιακά σου επιτρέπεται λίγος περισσότερος χρόνος, αλλά γενικά παίρνεις αποφάσεις σε 10 ή 15 δευτερόλεπτα». Οι πιο δύσκολες αποφάσεις, προσθέτει, μπορεί να πάρουν 45 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό.

Η κατάκτηση τροπαίων πέρυσι από την Κρίσταλ Πάλας, τη Νιούκαστλ και την Τότεναμ μετά από πολύχρονη αναμονή αύξησε την πίεση των φιλάθλων στη Μπράιτον προκειμένου να κερδίσει τον πρώτο μεγάλο τίτλο της. Η απάντηση του Μπλουμ είναι, όπως πάντα, ενδελεχής.

«Είμαστε αρκετά απεγνωσμένοι στο να κατακτήσουμε ένα τρόπαιο, ανεξαρτήτως της περυσινής επιτυχίας άλλων ομάδων. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο να κερδίσουμε την Premier League, αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Η πρώτη πεντάδα θα ήταν εξαιρετική, γιατί θα σήμαινε θέση στο Champions League. Το Κύπελλο και το Λιγκ Καπ είναι πολύ μεγάλοι στόχοι για εμάς.

Οπότε είναι μεγάλη προτεραιότητα, αλλά σε ό,τι αφορά την πορεία μας μέσα στη σεζόν, το πρωτάθλημα είναι πολύ καλύτερο μέτρο σύγκρισης. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε το όραμα να είμαστε στην πρώτη δεκάδα. Το καλοκαίρι ανεβάσαμε τον πήχη των φιλοδοξιών λέγοντας ότι θέλουμε να βρισκόμαστε στην Ευρώπη κάθε σεζόν, κάτι που περιλαμβάνει και την κατάκτηση κυπέλλων».



Η επιλογή του 31χρονου Χιούρτζελερ



Ο προπονητής που προσέλαβαν ο Μπλουμ και ο διευθύνων σύμβουλος, Πολ Μπάρμπερ, ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ, στα 31 του θεωρείται ως ο κατάλληλος τύπος για να δουλέψει με το επιχειρηματικό μοντέλο, και όχι να στραφεί εναντίον του, όπως έκανε προς το τέλος ο προκάτοχός του, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.



Και πάλι ο Μπλουμ πιστεύει ότι έχει ποντάρει στο σωστό «χαρτί». «Δεν είχε ποτέ προπονήσει σε οποιαδήποτε θέση ούτε είχε αγωνιστεί στην Αγγλία, πόσο μάλλον στην Premier League», λέει. «Οπότε είναι πολύ γρήγορος μαθητής. Ενδιαφέρεται πάντα για νέες πληροφορίες και ακούει προσεκτικά. Έτσι, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι βελτιώθηκε πολύ ως προπονητής, ξεκινώντας ήδη από υψηλό επίπεδο».



Ο Μπλουμ αναφέρθηκε και στο φαινόμενο των Αμερικανών επενδυτών σε αγγλικούς συλλόγους.

«Σε κάθε ένα από τα μεγάλα αθλήματα είναι γύρω στις 30 ομάδες. Στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία και στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει κλειστή λίγκα, όπως στην Αμερική.



Οπότε είναι διαφορετικό, γιατί μπορείς, με σχετικά λίγα χρήματα, να αγοράσεις μια ομάδα της League One ή League Two στην Αγγλία και να επενδύσεις. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εγγύηση, αλλά μπορείς να φτάσεις στην Premier League».



Εκεί, βρίσκεται η Μπράιτον με ένα μοντέλο που κανείς δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει. Θα ήταν πιο εύκολο να αγοράσεις τον ίδιο τον Τόνι Μπλουμ. Αλλά, σε αντίθεση με τον Ζοάο Πέδρο και τόσους άλλους, εκείνος δεν πωλείται!