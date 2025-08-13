Η νύχτα της ζωής μας

«Μια πόλη μαγική…» είχε γράψει πριν χρόνια ο Βασίλης Λέκκας και είχε μελοποιήσει ο Μάνος Χατζηδάκις. Μια πόλη μαγική ήταν η Αθήνα τέτοια μέρα πριν ακριβώς 21 χρόνια. Μια πόλη γεμάλη φως, λάμψη και μεγαλοπρέπεια που γιόρταζε όχι μόνο την επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στον τόπο που τους γέννησε αλλά έδειχνε σε όλη τον πλανήτη πως η σφραγίδα που άφησε στην ανθρωπότητα ήταν ανεξίτηλη.

Ένα καραβάκι είναι η Ελλάδα, σαν αυτό που εμφανίστηκε στη… λίμνη του ΟΑΚΑ το βράδυ της 13ης Αυγούστου 2004. Ένα καραβάκι που έψαχνε απεγνωσμένα να βρει λιμάνι. Μετά από την επανάσταση του 1821, πολέμους μικρασιατικούς, βαλκανικούς, παγκοσμίους, εμφυλίους μετά από δικτατορία και μεταπολίτευση έψαχνε να βρει μια κορυφή. Και τη βρήκε το 2004. Το λευκό χάρτινο καραβάκι έμοιαζε να βρίσκει το λιμάνι του καθώς η Ελλάδα ήταν το επίκεντρο το κόσμου, όχι για κάτι κακό, αλλά γιατί φόρεσε το πιο όμορφο… φόρεμά της, λιτό και εντυπωσιακό, παρουσιάζοντας κάθε λαμπερή πτυχή της.

Εκείνο το βράδυ ήταν σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς τηλεόραση στην ελληνική επικράτεια που να έβλεπε κάτι διαφορετικό από την ΕΡΤ και την τελετή έναρξης. Όλοι είχαμε ζήσει για τα καλά την αμφισβήτηση που είχε προηγηθεί, για το κατά πόσο η Ελλάδα θα είναι σε θέση να διοργανώσει άρτια τους αγώνες, να έχει έτοιμα τα στάδια, να εγγυηθεί την ασφάλεια του κόσμου. Αλλά αυτή η περίεργη φυλή που κυκλώνει το Αιγαίο έχει πάντα τον τρόπο ώστε στο τέλος να καταφέρνει να βγάζει εις πέρας τις προκλήσεις της.

Ίσως αυτό να έκανε και το βράδυ εκείνο τόσο μεγαλειώδες. Όλος ο πλανήτης γνώριζε καλά το πόσο σπουδαία ιστορία έχει αυτός ο τόπος που πόσο μεγάλη υπερηφάνεια κουβαλάει για το παρελθόν. Στις 13 Αυγούστου 2004 η έμπνευση του Δημήτρη Παπαϊωάννου μετέφερε αυτή την περηφάνεια στο παρόν. Με τρόπο μαγικό, κομψό, λιτό αλλά πέρα για πέρα μεγαλοπρεπή παρουσίασε στον πλανήτη ολόκληρο ότι η Ελλάδα δε ζει με τις αναμνήσεις αλλά έχει σφυγμό και κυρίως διαθέτει μια μοναδική μαγιά που καταφέρνουν να την ξαναζωντανεύουν μέσα από τις στάχτες της.

Και ίσως αυτό να νιώσαμε όλοι μας, οι 65.000 άνθρωποι που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ και οι υπόλοιποι σχεδόν 11 εκατομμύρια που είδαν την τελετή από την τηλεόραση ακούσαμε την καρδιά μας να χτυπάει περήφανα αλλά κυρίως με περίσσια αξιοπρέπεια. Αυτό το βράδυ η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του κόσμου όλου φέρνοντας την αρχαία Ελλάδα πιο κοντά από ποτέ στο τώρα. Άλλωστε με έναν τέτοιο συμβολισμό ξεκίνησε η τελετή έναρξης, με τον τυμπανιστή να επικοινωνεί με έναν ξεχωριστό τρόπο με την αρχαία Ολυμπία πραγματοποιώντας μέσα σε λίγες στιγμές ένα ταξίδι 2.500 χρόνων.

Ο Παπαϊωάννου και οι συνεργάτες του δεν έφτιαξαν ένα σόου εντυπωσιασμού αλλά μια τελετή που θύμιζε σε όλους ότι το διαχρονικό ταξίδι της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από μοναχικότητα αλλά από αξιοπρέπεια και δυναμισμό. Και μάλλον αυτό ήταν που προκάλεσε την ανατριχίλα στο σώμα μας, ότι μετά από χιλιάδες χρόνια ταλαιπωρίας, φαγωμάρας και ανακατατάξεων ήρθε η στιγμή που αγγίξαμε ουρανό.

Όσοι ζήσαμε εκείνη τη βραδιά θα την κουβαλάμε μέσα μας για πάντα σαν Άγιο Δισκοπότηρο, σαν μια ιερή στιγμή όπου η ευδαιμονία υπερνικούσε κάθε μιζέρια και κάθε γκρίνια. Γιατί πολύ απλά τα είχαμε καταφέρει..

Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας