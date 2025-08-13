Ibiza Final Boss»: Ο Βρετανός που έγινε viral χορεύοντας σε κλαμπ - Το βίντεο με τα 25 εκατ. προβολές

Πριν από λίγες ημέρες ένας 26χρονος Βρετανός από το Νιούκαστλ, ο Jack Kay, κατάφερε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok να μεταμορφωθεί σε διασημότητα και πλέον είναι παντού γνωστός ως «Ibiza Final Boss».

Όλα ξεκίνησαν όταν το κλαμπ«Zero Six West» στην Ίμπιζα δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου ο Jack εμφανίζεται να χορεύει με περίεργο τρόπο. Η εμφάνισή του, με καπελάκι κούρεμα, μεγάλα γυαλιά ηλίου, χοντρή χρυσή αλυσίδα στον λαιμό και μαύρη κολλητή μπλούζα, τραβάει όλα τα βλέμματα.

Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 25 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια εκτοξεύοντας τη δημοφιλία του νεαρού Βρετανού.

Πολλά νυχτερινά μαγαζιά στην Ίμπιζα πληρώνουν πλέον τον Jack για να έρθει στον χώρο τους ως επίσημος καλεσμένος, ενώ πολλές φορές κάθεται και δίπλα στους DJ που παίζουν.

Ο χαρακτηρισμός «Final Boss» ανήκει στο λεξιλόγιο των βιντεοπαιχνιδιών και σημαίνει στον τελικό, ισχυρότερο αντίπαλο που πρέπει να αντιμετωπίσεις στο παιχνίδι.

Οι χρήστες του Tik Tok χρησιμοποιούν χιουμοριστικά την εν λόγω φράση σε σχέση με τον Jack για να περιγράψουν τον απόλυτο «βασιλιά των πάρτι» της Ίμπιζα.

Από meme, αστέρας ριάλιτι

Η viral φήμη του νεαρού Βρετανού εξελίχθηκε γρήγορα σε επαγγελματικές ευκαιρίες. Ο Jack υπέγραψε με τη Neon Management, μία εταιρία που διαχειρίζεται διάσημες προσωπικότητες, όπως celebrities από το «Love Island» και τον Joey Essex.

O 26χρονος έχει ήδη δεχτεί προτάσεις για να εμφανιστεί στην τηλεόραση (συμπεριλαμβανόμενου του Big Brother του ITV2), ενώ φημολογείται ότι σχεδιάζει μία περιοδεία στα κλαμπ της Ίμπιζας ως «Final Boss».

Ο Jack δηλώνει ότι είναι «απλά ο εαυτός του», ένας «κανονικός τύπος από το Νιούκαστλ». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει συγκεντρώσει ήδη παραπάνω από 140.000 ακολούθους σε λίγες ημέρες και εμφανίζεται ευγνώμων για την αγάπη του κόσμου, ενώ υπόσχεται μεγάλα πράγματα στο μέλλον.

