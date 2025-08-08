Η επανάσταση των ξενοδόχων - Πάνω από 10.000 σε όλη την Ευρώπη κάνουν ομαδική αγωγή στη Booking

Μία από τις μεγαλύτερες νομικές μάχες στην ιστορία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας φαίνεται να ξεκινά, καθώς πάνω από 10.000 ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη στρέφονται κατά της Booking.com, κατηγορώντας την ότι, επί δύο δεκαετίες, χειραγώγησε την αγορά εις βάρος τους.

Η ομαδική αγωγή, όπως αναφέρει ο Guardian, οργανώνεται από την Ένωση Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέδων Ευρώπης (Hotrec), η οποία εκπροσωπεί τον κλάδο εντός της Ε.Ε., με την προθεσμία συμμετοχής να παρατείνεται έως τις 29 Αυγούστου λόγω μαζικού ενδιαφέροντος.

Στηρίζεται επίσης από 30 εθνικές ενώσεις ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τη Hotrec, η υπόθεση αφορά τις λεγόμενες «ρήτρες καλύτερης τιμής» (best price clauses), οι οποίες φέρονται να υποχρέωναν τα ξενοδοχεία να μην προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε άλλες πλατφόρμες – ούτε καν στις δικές τους ιστοσελίδες. Το αποτέλεσμα, λένε οι ξενοδόχοι, ήταν να περιορίζεται ο ανταγωνισμός και να συμπιέζονται τα περιθώρια κέρδους.

Η αγωγή ζητά αποζημιώσεις για την περίοδο 2004–2024, όταν και η Booking.com κατάργησε τις ρήτρες για να συμμορφωθεί με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές της Ε.Ε., μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκρινε ότι οι ρήτρες αυτές παραβιάζουν τη νομοθεσία ανταγωνισμού.

Ο πρόεδρος της Hotrec, Αλέξανδρος Βασιλικός, δήλωσε ότι «οι Ευρωπαίοι ξενοδόχοι υπέστησαν για χρόνια άδικες συνθήκες και υπέρογκα κόστη. Τώρα είναι η ώρα να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στις καταχρηστικές πρακτικές της ψηφιακής αγοράς».

Από την πλευρά της, η Booking.com απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τες «λανθασμένες και παραπλανητικές», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη ειδοποίηση για ομαδική αγωγή. Η εταιρεία επιμένει ότι οι ρήτρες «καλύτερης τιμής» προωθούσαν τον ανταγωνισμό και επικαλείται έρευνα στην οποία 74% των ξενοδόχων δήλωσαν πως η πλατφόρμα αύξησε την κερδοφορία τους.

Ωστόσο, εκπρόσωποι του κλάδου, όπως η Βερονίκ Σιγέλ από την ένωση Umih της Γαλλίας, καταγγέλλουν ότι η κυριαρχία της Booking.com επέτρεψε την αύξηση των προμηθειών σε βάρος των ξενοδοχείων. «Για ένα δωμάτιο που κοστίζει 100€, ο ξενοδόχος στο καλύτερο σενάριο παίρνει 75€, από τα οποία πρέπει να πληρώσει μισθούς και επενδύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Με μερίδιο αγοράς 71% στην Ευρώπη το 2024 και αποτίμηση που αγγίζει τα 170 δισ. δολάρια, η Booking.com παραμένει για πολλά ξενοδοχεία αναγκαία, αλλά και… δύσκολη συνεργάτης. Όπως δήλωσε ο καθηγητής ανταγωνιστικού δικαίου Ρούπρεχτ Ποντζουν, η υπόθεση είναι «μια εξέγερση των ξενοδόχων» και η νομική διαδικασία αναμένεται μακρά και περίπλοκη.

