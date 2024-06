«Καμπανάκι» για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι: «Υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για θάνατο αθλητή λόγω ζέστης»

Οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, που διεξάγονται σε λίγες εβδομάδες στο Παρίσι, ενδέχεται να είναι οι πιο ζεστοί που έχουν καταγραφεί ποτέ, με κορυφαίους αθλητές να προειδοποιούν ότι η έντονη ζέστη που προβλέπεται θα μπορούσε να οδηγήσει τους αθλητές στα όρια κατάρρευσης ή ακόμη και θανάτου.

Στη δεύτερη έκθεση «Rings of Fire: Heat risks at the 2024 Paris Olympics» που δημοσιεύθηκε σήμερα, Τρίτη, το πρωί, σημειώνεται πως οι Ολυμπιακοί του Τόκιο το 2021 «προσέφεραν μια ιδέα για μια ανησυχητική, κλιμακούμενη κανονικότητα ζέστης για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες».

Με τη θερμοκρασία άνω των 34 βαθμών Κελσίου και τα επίπεδα υγρασίας να αγγίζουν το 70%, οι Ολυμπιακοί του Τόκιο χαρακτηρίστηκαν ως οι «πιο ζεστοί στην Ιστορία».

«Οι αγωνιζόμενοι έκαναν εμετό και λιποθυμούσαν στις γραμμές τερματισμού, χρησιμοποιούνταν αναπηρικά αμαξίδια για τη μεταφορά των αθλητών εκτός καυτών γηπέδων, ενώ ο κίνδυνος του θανάτου στο γήπεδο διατυπώθηκε ακόμη και εν ώρα αγώνα από τον τενίστα Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο 2 των Αγώνων του Τόκιο», αναφέρει η έκθεση.

Η αδράνεια όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και ο συνεχιζόμενος ρυθμός χρήσης ορυκτών καυσίμων προκάλεσαν περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν και οι περιπτώσεις ακραίας ζέστης που θέτουν σε κίνδυνο και υπονομεύουν αθλητικές εκδηλώσεις αυξήθηκαν.

«Γνωρίζουμε πλέον ότι οι Αγώνες του Παρισιού έχουν τη δυναμική να ξεπεράσουν [το ρεκόρ ζέστης του Τόκιο]», δήλωσε η Εμα Πόκοκ, διευθύνουσα σύμβουλος της FrontRunners, μίας από τις οργανώσεις που συμμετείχαν στην έκθεση, «με την κλιματική αλλαγή που οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων να συμβάλλει σε σερί ρεκόρ ζέστης κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών».

«Αυτή η έκθεση είναι ένα πρώτο βήμα που δείχνει πως οι επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα και τον αθλητισμό, μαζί με τους αθλητές, αναγνωρίζουν τους κινδύνους και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν δράση. Αν ο πλανήτης συνεχίσει να υπερθερμαίνεται, ο αθλητισμός όπως τον ξέρουμε και τον αγαπάμε βρίσκεται σε κίνδυνο», προειδοποιεί η ίδια.

Από το 1924, όταν το Παρίσι φιλοξένησε για τελευταία φορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι ετήσιες θερμοκρασίες στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν αυξηθεί κατά 1,8 °C, ενώ, κατά μέσο όρο, υπάρχουν 23 περισσότερες ημέρες ημέρες ζέστης (άνω των 25 βαθμών Κελσίου) και εννέα περισσότερες «καυτές» (άνω των 30 °C) τον χρόνο.

Το Παρίσι έχει βιώσει 50 καύσωνες από το 1947, οι οποίοι εντείνονται σε συχνότητα και ένταση λόγω της κλιματικής κρίσης. Το 2003, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο –την ίδια περίοδο δηλαδή που θα διεξαχθούν οι επερχόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες– ένα ακραίο επεισόδιο καύσωνα είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους στη Γαλλία.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France έχει ήδη προβλέψει θερμότερες από το κανονικό για την εποχή συνθήκες για την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχει 70% πιθανότητα ο καιρός να είναι θερμότερος από το σύνηθες, σημειώνει η υπηρεσία.

Οι συνθήκες ζέστης ή και υγρασίας δυσκολεύουν τους αθλητές να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους, μειώνοντας τη σωματική απόδοση, ιδίως σε αγώνες αντοχής.

Για τους αθλητές που αγωνίζονται σε συνθήκες ακραίας ζέστης, οι κίνδυνοι για την υγεία κυμαίνονται από το ηλιακό έγκαυμα και τις κράμπες και φτάνουν μέχρι την εξάντληση ή ακόμη και την κατάρρευση από θερμοπληξία, η οποία είναι απειλητική για τη ζωή.

Πηγή: Καθημερινή