Ιντάλγκο: «Όλα τα λάθη γίνονται εναντίον μας, είμαι κουρασμένος»! (pic)

Ο Κουβανός του Ολυμπιακού, που στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί για διαιτησίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ γυναικών (!), αυτή τη φορά... ξέσπασε για την διαιτησία στο game 2 με τον ΠΑΟΚ για τους τελικούς της Volley League.

Ο Ιντάλγκο με ένα μακροσκελές μήνυμά του στο Twitter, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι όλα τα λάθη γίνονται εναντίον του Ολυμπιακού, καλώντας παράλληλα τους οπαδούς των Πειραιωτών να πάνε σαν... καταιγίδα στο game 3 την Τρίτη.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Κουβανός αθλητής του Ολυμπιακού:

«Έχω παίξει λίγο πολύ σε όλο τον κόσμο και έχω πολλές εμπειρίες από πολλούς αγώνες, αλλά αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν ήταν ανθρώπινα λάθη! Εύχομαι και ελπίζω την Τρίτη οι οπαδοί μας να έρθουν σαν καταιγίδα στο γήπεδο!

Είμαι άρρωστος και κουρασμένος από τους ανθρώπους που κάνουν πάντα λάθος εναντίον μας! Είναι σχεδόν αδύνατο να παίζεις βόλεϊ έτσι! Κάνουμε τη δουλειά μας αρκετά καλά, αλλά έχουμε πολλά ανθρώπινα λάθη στους τελικούς.

Καληνύχτα σε όλους σας. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε και να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο…».

I’ve played pretty much all over the world and I have a lot of experiences of many matches , but what we lived today it was not human mistakes !

I just wish and hope that Tuesday our fans come like a storm to the court !

Let’s make it happen !

Im sick and tired of people always…