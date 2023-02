Σόου από οπαδό της Νιούκαστλ σε συντριβάνι του Λονδίνου εν όψει του τελικού (vid)

Για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα κοντραροχτυπηθούν στο Γουέμπλει το απόγευμα της Κυριακής, Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σαφώς, η νέα διοικητική πραγματικότητα στις «καρακάξες» έχει φέρει μια διαφορετική αύρα και προς τα παρόν τα λεφτά ξοδεύονται σωστά και όχι αλόγιστα, σε σχέση με το τι συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Λονδίνου. Πέραν τούτου βέβαια, η Νιούκαστλ ετοιμάζεται να κατακτήσει το πρώτο της τρόπαιο από το μακρινό... 1955. Όπως είναι φυσικό, ο ενθουσιασμός των φίλων της ομάδας, είναι στο ζενίθ κάτι που φαίνεται από την παρουσία τους στο Λονδίνο, από το Σάββατο κι όλας.

Ο τελικός του League Cup, θα πραγματοποιηθεί στο Wembley, και ήδη οι φίλοι της Νιούκαστλ δε σταματούν να δείχνουν τον ενθουσιασμό τους με έναν εξ΄ αυτών, να στήνει το προσωπικό του σόου σε... συντριβάνι στην Trafalgar Square του Λονδίνου, εν μέσω επευφημιών από τους συνοπαδούς του.

Δείτε εδώ το βίντεο:

This Newcastle fan in the fountain at Trafalgar Square this afternoon… 🤣🤦‍♂️ pic.twitter.com/D9PK0RnOFL