Super Βowl: Τρομερή η μητέρα των αντιπάλων αδερφών Κέλτσε, στήριξε και τους δύο με viral μπουφάν (pic)

Τα δύο αδέρφια τέθηκαν αντιμέτωποι στον σπουδαίο τελικό του Super Bowl, με τους Τσιφς και τους Φιλαδέλφια Ιγκλς αντίστοιχα και νικητές τους πρώτους, που επικράτησαν με 38-35 και ανέβηκαν στην κορυφή της NFL.

Από πλευρά της η μητέρα τους, Ντόνα, ωστόσο δεν επέλεξε... στρατόπεδο, αφού βρήκε έναν ευφάνταστο τρόπο να δείξει τη στήριξή της και στους δύο γιους της.

Δείτε το σύνολο που φόρεσε και έγινε viral στα social media:

Dona Kelce flexed her game day drip to support her 2 sons (Travis & Jason) playing against each other in Super Bowl LVII 🏆



No matter the odds, Mrs. Kelce has already won in life.



(via @dkelce1) pic.twitter.com/oy90XSOsPp