Μήνυμα συμπαράστασης από την ΚΑΕ ΑΕΚ στα θύματα του σεισμού στην Τουρκία

«Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει την καταστροφή που προκλήθηκε στη Συρία και την Τουρκία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από τον φονικό σεισμό» αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Και από την πλευρά της η Ένωση: «Η ΚΑΕ ΑΕΚ θέλει να εκφράσει τα θερμά της συλλυπητήρια στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας για τις απώλειές τους. Οι ελπίδες και οι προσευχές μας για όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν από αυτή την καταστροφή».

AEK BC wishes to express its’ deepest condolences to the people of Turkey and Syria for their loss. Our hopes and prayers for all people affected by this disaster.#aekbc