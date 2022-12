Έλενα Παπαμεθοδίου: Εκθαμβωτική πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ τράπερ (vid)

Η Έλενα Παπαμεθοδίου σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ έκανε και το μεταπτυχιακό της σε ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Αγγλίας στο University of Derby από όπου πήρε Master of Science in Marketing Management.

Παράλληλα έχει ασχοληθεί και με την τηλεόραση και καθόλου τυχαία μιας και έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στη σχολή του ΑΝΤ1.

Η γνωστή επιχειρηματίας που αναστατώνει τα πλήθη με το καλλίγραμμο σώμα της ταξιδεύει αρκετά συχνά σε Ελλάδα και Κύπρο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ασχολείται και με το modeling. Μάλιστα δραστηριοποιείται και στην Αθήνα αναπτύσσοντας την επιχείρηση της και στην Ελλάδα. Η Έλενα Παπαμεθοδίου συμμετείχε ως guest star στο πολύ δυνατό music video του τράπερ Dippy από την Promo Paganias με τον τίτλο ILLUMINATI που κυκλοφόρησε 1/12 και έχει ήδη χιλιάδες εμφανίσεις στο YouTube. Δείτε το βίντεο κλιπ: