Οι... ενοχλητικοί Δανοί είναι ένα «κακό σπυρί» για τη FIFA στο Κατάρ

Εδώ και περίπου ένα χρόνο, η Δανία, η κυβέρνηση της χώρας, ο ίδιος ο λαός της, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κάνουν ό,τι μπορούν για να... προκαλούν τη FIFA. Από τη στιγμή που η εθνική ομάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για το Μουντιάλ του Κατάρ, άπαντες φροντίζουν με κάθε τρόπο να κινητοποιηθούν οι ίδιοι, αλλά να ενημερώσουν και τον υπόλοιπο κόσμο για τις συνθήκες υπό τις οποίες διοργανώνεται αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εγκατατεστημένη περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από τη Ντόχα, η εθνική ομάδα της Δανίας φροντίζει να... στέλνει τα μηνύματά της σε έναν πλανητή που ίσως αγνοεί ή ίσως αδιαφορεί για όσα συνέβησαν μέχρι να αρχίσει η γιορτή του ποδοσφαίρου. Μια γιορτή υπό αμφισβήτηση, μια γιορτή «κηλιδωμένη» από το αίμα των χιλιάδων εργατών μεταναστών που υποχρεώθηκαν να δουλέψουν υπό απάνθρωπες συνθήκες για να στείλουν ελάχιστα χρήματα στις οικογένειές τους και κάποιοι εξ αυτών επέστρεψαν στις πατρίδες τους μέσα σε φέρετρα.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας, ξεκάθαρη από την αρχή ότι θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί όχι μόνο τα δικαιώματα των μεταναστών, αλλά και των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έλαβε την απόφαση να αντικαταστήσει τα σήματα και τα ονόματα των χορηγών της στις φανέλες προπόνησης των διεθνών με το μήνυμα «Ανθρώπινα δικαιώματα για όλους»...

Η FIFA αντέδρασε έντονα και προειδοποίησε τους Δανούς ότι αυτή η ενέργεια θα επιφέρει κυρώσεις, καθώς βάσει του σχετικού κανονισμού δεν επιτρέπεται κανενός είδους σύμβολο ή μήνυμα με πολιτικό περιεχόμενο. Ούτε με κοινωνικό, βέβαια...

«Είναι μια θλιβερή απαγόρευση. Δεν υπάρχει τίποτα αμφιλεγόμενο εδώ» ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, Κάσπερ Χιούλμαντ.

Έχει γίνει, επίσης γνωστό, πως οι Δανοί θα αγωνιστούν με εμφανίσεις στις οποιες το λογότυπο της Ομοσπονδίας θα είναι το ίδιο χρώμα με τη φανέλα, ώστε να μην είναι ευδιάκριτο, ενώ η δεύτερη εμφάνιση θα είναι μαύρη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους θανάτους των μεταναστών.

«Το χρώμα του πένθους» ανέφερε η κατασκευάστρια εταιρεία της φανέλας Hummel. «Δεν θέλουμε να είμαστε ορατοί κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά που έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Υποστηρίζουμε την εθνική ομάδα της Δανίας σε όλη τη διαδρομή, αλλά αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το ότι υποστηρίζουμε το Κατάρ ως διοργανώτρια χώρα».

Η Δανία ήταν, επίσης, μια από τις χώρες που συμμετείχε σε μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για τους αρχηγούς των ομάδων που επιθυμούσαν να φορούν περιβραχιόνια σε σχήμα καρδιάς με τα χρώματα του ουράνιου τόξου One Love.

Ενδεικτικό, επίσης, της στάσης που τηρούν οι Δανοί είναι και το γεγονός ότι κανένας αξιωματούχος, είτε της πολιτικής είτε της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, δεν βρέθηκε στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Ούτε υπάρχει πρόθεση να ταξιδέψει κάποιος στο Κατάρ.

«Συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά, αλλά νιώθουμε ντροπή. Είμαστε απογοητευμένοι. Όσα είπε η FIFA είναι ντροπιαστικά» είπε ο αθλητικός διευθυντής της Π.Ο. της Δανίας, Πέτερ Μόλερ.

«Ανυπομονούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο και για να στηρίξουμε την ομάδα μας. Ωστόσο, εξακολουθούμε να είμαστε δύσπιστοι σχετικά με τις καταδικαστέες παραβιάσεις δικαιωμάτων που υπέστησαν ορισμένοι εργαζόμενοι στο Κατάρ, επομένως εκ μέρους όλου του ποδοσφαίρου της Δανίας θα θέλαμε να συνεισφέρουμε κεφάλαια στους μετανάστες εργάτες ώστε περισσότεροι άνθρωποι να έχουν καλύτερες συνθήκες στο μέλλον» ανέφερε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, που έκανε γνωστή την πρόθεσή της να προσφέρει χρήματα για να αποζημιωθούν οι εργάτες και οι οικογένειές τους.

Έτσι, θα δωρίσει 10 κορώνες (ισοδυναμούν με λίγο περισσότερο από ένα ευρώ) σε μετανάστες εργάτες στο Κατάρ για κάθε γκολ που σημειώνεται τον Νοέμβριο στη Δανία, στους αγώνες τόσο του επαγγελματικού όσο και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου Ανδρών και Γυναικών.

Τα χρήματα θα σταλούν στο The Building and Worker’s International, το σωματείο εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα, με τη συμφωνία ότι η δωρεά θα διατεθεί απευθείας για να βοηθήσει στη βελτίωση των συνθηκών πολλών εργαζομένων που εργάστηκαν στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μόλις πριν από μερικές ώρες, επίσης, βρέθηκε στο στόχαστρο ο Δανός δημοσιογράφος Ράσμους Τάντχολντ, την ώρα που μετέδιδε απευθείας το ρεπορτάζ του από τη Ντόχα. Άνδρας της ασφάλειας εμφανίστηκε και του ζήτησε να σταματήσει τη live μετάδοση.

Τον απείλησε, μάλιστα, όπως μετέδωσε το BBC, ότι θα του σπάσει την κάμερα. Σε ανακοίνωσή του το δίκτυο TV2 ξεκαθάρισε ότι ο ρεπόρτερ είχε την απαραίτητη διαπίστευση και πως μετέδιδε από δημόσιο χώρο -κάτι που είπε και ο Δανός δημοσιογράφος στον σεκιούριτι, χωρίς όμως να τον πείσει, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο.

Έτερος Δανός δημοσιογράφος δέχτηκε σύσταση από την αστυνομία του Κατάρ να βγάλει το περιβραχιόνιο One Love, που φορούσε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που καταπατούνται στη χώρα. Εκείνος αρνήθηκε και ο συνεργάτης του οπερατέρ κατέγραψε όλον τον διάλογο.

«Δεν επιτρέπεται να το φοράτε. Αν μπορείτε, αφαιρέστε το» είπε ο αστυνομικός στον ρεπόρτερ. «Ποιος σας είπε ότι δεν μπορώ να το φοράω; Μήπως αν το κρατάω στο χέρι μου; Σέβομαι που μου το λέτε, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω. Γιατί δεν επιτρέπεται να το φοράω; Λόγω των χρωμάτων; Μα, απλά λέει ‘One Love’. Είναι ένδειξη σεβασμού προς όλους», ήταν η απάντηση του Δανού δημοσιογράφου...

🇩🇰Danish journalist @JonPagh from @TV2SPORTdk told to take off the #OneLove armband. He then asks “Is it because of the colors?” #Qatar2022 pic.twitter.com/pBBQrFTigK