OMG στο τετράγωνο και Yolo στο Ηράκλειο!

Αν κάτι είναι το ποδόσφαιρο, είναι συναισθήματα. Ο αθλητισμός συνολικά, όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τα εξυψώνει γιατί μία μόνο στιγμή μπορεί να κρίνει τα πάντα. Ο Φιορίν Ντουρμισάι μέχρι το 81ο λεπτό ήταν μοιραίος για τον ΟΦΗ, εξαιτίας του αυτογκόλ που πέτυχε από το πρώτο λεπτό και έβαλε την ομάδα του στη θέση να κυνηγάει τον Λεβαδειακό σε όλο το ματς. Η λύτρωσή του ήρθε σε εκείνο ακριβώς το λεπτό. Πέτυχε το γκολ που σφράγισε την ανατροπή, έδωσε βαθμολογική ανάσα στον ΟΦΗ, και έβαλε τα κλάματα από την πίεση των συναισθημάτων που βίωνε σε εκείνη τη στιγμή και σε όλο το προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Ανήμερα των γενεθλίων του και με έναν ακόμα προφανή (από τον πανηγυρισμό) λόγο να θέλει να το γιορτάσει.

Το ακούς, το διαβάζεις, αλλά μέχρι να το δεις όσα κι αν έχεις ακούσεις ή όσα κι αν έχεις διαβάσει, μοιάζουν λίγα. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποχαιρέτησε τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ για να φύγει για το Κατάρ με ένα καταπληκτικό γκολ. Σπάνια έμπνευση, ιδανική εκτέλεση και ο Σέρβος μέσος παίρνει το βραβείο της αγωνιστικής από τον… δύστυχο Μάγκνουσον που έκανε αρκετά… καλή δουλειά για να βάλουμε το βιντεάκι του, αλλά έρχεται δεύτερος και καταϊδρωμένος.