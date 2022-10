Στα backstage της φωτογράφισης αφίσας τους για το «Vegas» (pics)

Στο στούντιο φωτογράφισης, βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες, ο Σταμάτης Γονίδης και ο Ζαφείρης Μελάς, με σκοπό, την φωτογράφισή τους, για την αφίσα, της νυχτερινή τους συνύπαρξης, στο «Vegas Live Stage».

Οι δύο δημοφιλείς ερμηνευτές, αφέθηκαν στον φωτογραφικό φακό, του Πάνου Γιαννακόπουλου, χαρίζοντας του, την πιο θετική τους ενέργεια, για αυτή την συνεργασία, που από το πρώτο άκουσμά της, κιόλας, έγινε talk of the town!



O Σταμάτης Γονίδης, και ο Ζαφείρης Μελάς, από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, μαζί με ένα επιτελείο, νέων και ταλαντούχων ερμηνευτών, εκ των οποίων και ο Νίκος Δούρος, υπόσχονται, να πρωταγωνιστήσουν, στο απόλυτο λαϊκό σχήμα, που θα εκτοξεύσει, την διασκέδαση!



Με το «Vegas Live Stage», στην Πέτρου Ράλλη στον Ταύρο, να ανακαινίζεται πλήρως, και να εξοπλίζεται με ότι πιο σύγχρονο σε ήχο και φως, για να τους υποδεχτεί, οι πρόβες έχουν μπει στην τελική ευθεία, με τους Σταμάτη Γονίδη και Ζαφείρη Μελά, να μην κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, για την σύμπραξή τους, on stage.

Γιατί τον φετινό χειμώνα, η διασκέδαση, είναι καθαρά αντρική υπόθεση, είναι «Vegas», είναι Σταμάτης Γονίδης και Ζαφείρης Μελάς.