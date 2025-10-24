Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ταεκβοντό η Τζέλη

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών που διεξάγεται στην Κίνα η Φανή Τζέλη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε μία ανάσα από το μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση, αλλά κάμφθηκε στα προημιτελικά των 57κ. από την Κινέζα Λούο.

Η πορεία της Τζέλη ξεκίνησε από τις 64, όπου αντιμετώπισε την Νορβηγιδα Χάνσεν. Με μεγάλη εμφάνιση επικράτησε με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τις «32». Εκεί αντιμετώπισε την χάλκινη Ολυμπιονίκη του Παρισιού Παρκ. Απέναντι στην Καναδή, ήταν ασυναγώνιστη και νίκησε με 2-0, σημειώνοντας ακόμη μία μεγάλη νίκη στην καριέρα της.

Επόμενη αντίπαλος η Ιταλίδα Χαλβάνι για τη φάση των «16». Η Τζέλη παρά το γεγονός ότι έχασε τον πρώτο γύρο αν και βρέθηκε με 6-2 μπροστά, κατάφερε να γυρίσει το ματς και να επικρατήσει με 2-1, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Στον αγώνα μεταλλίων η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε με 2-0 από την Κινέζα Λούο και ταυτόχρονα την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο.

Ο Σωτήρης Μιχόπουλος στα +87κ. ηττήθηκε με 2-0 από τον Χουάνγκ (Κινεζική Ταϊπέι) για την φάση των 32.

Αύριο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα αγωνίζονται ο Γιώργος Γεράρδης (63κ.) και η Κωνσταντίνα Μπουρογιάννη (49κ.)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ