Με 16μελή αποστολή η Ελλάδα στο Παγκόσμιο της Κίνας

Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί με 16 αθλητές και αθλήτριες, σε ισάριθμες κατηγορίες βάρους, διεκδικώντας νέες επιτυχίες.
Η επιλογή της αποστολής προέκυψε μέσα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στις αρχές Σεπτεμβρίου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τους νικητές κάθε κατηγορίας να παίρνουν το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Κίνας.
Ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ξεχωρίζουν αρκετά ονόματα με διεθνείς διακρίσεις: ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, δευτεραθλητής Ευρώπης 2024 στα -58κ, ο Άρης Νικόλαος Ψαρρός, παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων το 2024, η Θεοπούλα Σαρβανάκη, αργυρή παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022, καθώς και η Φανή Τζέλη, χάλκινη στο Ευρωπαϊκό του 2024 και 7η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.
Εντυπωσιακή είναι και η επιστροφή της Ιωάννας Δεσύλλα, η οποία επανέρχεται σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2019, αυτή τη φορά αγωνιζόμενη στα -53κ.
Η ελληνική αποστολή
Ανδρες
- Άρης Νίκος Ψαρρός | -54κ
- Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος | -58κ
- Γιώργος Γεράρδης | -63κ
- Απόστολος Παναγόπουλος | -74κ
- Χαράλαμπος Φλουσκούνης | -80κ
- Γιάννης Παπαδόπουλος | -80κ
- Βασίλης Θολιώτης | -87κ
- Σωτήρης Μιχαλόπουλος | +87κ
Γυναίκες
- Βασιλική Παπαδοπούλου | -46κ
- Κωνσταντίνα Μπουρογιάννη | -49κ
- Ιωάννα Δεσύλλα | -53κ
- Φανή Τζέλη | -57κ
- Θεοπούλα Σαρβανάκη | -62κ
- Νεφέλη Ντε Ρέκε Μουρκούση | -67κ
- Ειρήνη Ντόβα | -73κ
- Αγορίτσα Αρτεμία Κίτσιου | +73κ
Πρόγραμμα Πρωταθλήματος (Ώρες Ελλάδας)
- Κυριακή 19 Οκτωβρίου: Προκριματικοί Ανδρών (14:00-15:30)
- Τετάρτη 22 Οκτωβρίου: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Ανδρών (22:30-01:00)
- Πέμπτη 23 Οκτωβρίου: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Γυναικών (22:30-01:00)
- Παρασκευή 24 Οκτωβρίου: Τελικοί Οργάνων - 1ο σκέλος (18:00-22:00)
- Σάββατο 25 Οκτωβρίου: Τελικοί Οργάνων - 2ο σκέλος (18:00-22:00)