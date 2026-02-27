Πάρμα - Κάλιαρι με σούπερ boosted ημίχρονα

Πριν από μερικές εβδομάδες η Πάρμα έδινε μάχη για τη σωτηρία της, όμως πολλά έχουν αλλάξει από τότε.

Ο Φεβρουάριος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευεργετικός για την ομάδα του Κάρλος Κουέστα, η οποία προέρχεται από τρεις σερί νίκες στη Serie A που την έχουν ανεβάσει στη 12η θέση της βαθμολογίας και στο +8 από τη ζώνη του υποβιβασμού!



Μέσα σε αυτό διάστημα μάλιστα παρατηρείται ένα μοτίβο που ακολουθείται απαρέγκλιτα από τους ποδοσφαιριστές της: Η Πάρμα διατηρεί την ισορροπία στο ημίχρονο και... φουλάρει στο δεύτερο μέρος, βρίσκοντας το γκολ της νίκης στα τελευταία λεπτά.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Ημίχρονο/Ισοπαλία - Τελικό/Πάρμα



Κάπως έτσι κατάφερε να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη φετινή της νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, όταν υπέταξε με 1-0 τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο», εκτροχιάζοντας τους Ροσονέρι από την κούρσα του τίτλου. Οι Τζαλομπλού θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί όταν υποδεχτούν την Κάλιαρι, η οποία βρίσκεται μια θέση πίσω τους με τρεις βαθμούς λιγότερους στη Serie A.



Οι φιλοξενούμενοι βέβαια προέρχονται από τρεις άγονες αγωνιστικές, με μόλις έναν βαθμό να προστίθεται στο σακούλι από την ισοπαλία κόντρα στη Λάτσιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχουν αποδείξει πως αποτελούν σκληρό καρύδι, όμως η φόρμα των Τζαλομπλού μπορεί και πάλι να γείρει την πλάστιγγα υπέρ τους, έστω και στα τελευταία λεπτά.



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