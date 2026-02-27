Γουλβς - Άστον Βίλα με «Ενισχυμένο» Bet Builder για τους Villans

Η «μάχη» ανάμεσα σε Γουλβς και Άστον Βίλα ανοίγει την αυλαία για την 28η αγωνιστική της Premier League, με τις δυο ομάδες να διαγράφουν εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία τη φετινή περίοδο.

Παρά τη βελτιωμένη απόδοση που έχουν παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα με χαρακτηριστική την ισοπαλία που απέσπασαν από την Άρσεναλ στο «Μολινό», οι Λύκοι παραμένουν ουραγοί της βαθμολογίας και πολύ δύσκολα θα βρίσκονται στην Premier League τη νέα σεζόν.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος η ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς έχει πανηγυρίσει μόλις μια νίκη και με επτά ισοπαλίες και είκοσι συνολικά ήττες διατηρεί μια πολύ φτωχή συγκομιδή της τάξεως των 10 βαθμών. Στο μεταξύ η δυστοκία στην επίθεση και η δυσκολία στην παραγωγή φάσεων εξακολουθεί να παραμένει πρόβλημα για τη Γουλβς που μετράει μόλις 18 γκολ φέτος, αν κι έχουν παρουσιαστεί σημάδια βελτίωσης στα τελευταία ματς.



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Το πισωγύρισμα ωστόσο, με ήττα στο Λονδίνο από την Κρίσταλ Πάλας έχει βυθίσει ξανά την ψυχολογία της και ο πήχης δυσκολίας ανεβαίνει απότομα ενόψει της επίσκεψης της Άστον Βίλα στο «Μολινό». Οι Villans με τη σειρά τους αποτελούν φέτος τη μεγάλη έκπληξη του αγγλικού πρωταθλήματος και το ματς απέναντι στους Λύκους είναι κομβικό αν θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα.



Ακολουθούν άλλωστε, δυο απαιτητικοί αγώνες απέναντι σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που μάχονται επίσης για μια θέση στο Champions League και μια πιθανή απώλεια βαθμών μπορεί να αποβεί μοιραία για την ομάδα του Έμερι. Αν και δεν διανύει την καλύτερη φόρμα της με μια νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές, η Άστον Βίλα έχει επιδείξει φέτος πολύ μεγαλύτερο ταβάνι και θα επιχειρήσει να επιστρέψει στα τρίποντα απέναντι στην ουραγό.



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