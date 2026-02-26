Πλζεν – Παναθηναϊκός με πράσινο Bet Builder και χαμηλό σκορ

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Τσεχία για μια ακόμη ευρωπαϊκή δοκιμασία και πίστη ότι μπορεί να πανηγυρίσει την πέμπτη του πρόκριση σε νοκ άουτ απέναντι σε ομάδα της χώρας.

Η ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν στην «Doosan Arena» είναι ένα ματς που κρίνει τα πάντα στη σεζόν του συλλόγου, μετά το 2-2 της Λεωφόρου, και οι «Πράσινοι» γνωρίζουν πως χρειάζεται ώριμη και μυαλωμένη εκτός έδρας εμφάνιση.

Αυτή είναι η 10η φορά που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ομάδα από εκεί. Στις προηγούμενες εννέα περιπτώσεις μετρά επτά προκρίσεις και δύο αποκλεισμούς (μαζί και οι προκρίσεις σε όμιλο), ενώ σε επίπεδο νοκ άουτ έχει ήδη τέσσερις επιτυχίες. Στην Τσεχία ο απολογισμός του είναι 3-1-4, παράδοση θετική που δείχνει ότι μπορεί να σταθεί, αλλά χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση.



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Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι η αγωνιστική του ισορροπία το τελευταίο διάστημα. Η εικόνα του δείχνει να σταθεροποιείται και αυτό φέρνει αισιοδοξία, όπως και το «σούπερ» μομέντουμ του Αντρέα Τετέι. Ο Έλληνας φορ πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ματς και συνέχισε με ακόμη ένα εντυπωσιακό τέρμα στο πρωτάθλημα, αποτελώντας τον παίκτη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες με μια ενέργεια. Παράλληλα, η επιστροφή του Πελίστρι προσθέτει ταχύτητα και ένταση στις επιλογές.

Υπάρχει, βέβαια, και το σημαντικό πλήγμα της απουσίας του Πάλμερ-Μπράουν, ενός ποδοσφαιριστή κομβικού για την αμυντική συνοχή. Σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς, τέτοιες απουσίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η Πλζεν από την πλευρά της παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα στη φετινή διοργάνωση και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον προορισμό της ελληνικής ομάδας.

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