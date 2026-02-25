Παρί – Μονακό με παριζιάνικο Boost 10ετίας

Η Παρί Σεν Ζερμέν επιστρέφει στο «Parc des Princes» με προβάδισμα 3-2 από το Πριγκιπάτο και την ευκαιρία να «κλειδώσει» για 14η διαδοχική σεζόν την παρουσία της στους «16» του Champions League.

Στο πρώτο παιχνίδι βρέθηκε με δύο γκολ πίσω στο σκορ, όμως έδειξε χαρακτήρα και γύρισε το ματς, καταγράφοντας μια σπάνια ανατροπή σε νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στα ευρωπαϊκά νοκ άουτ, ενώ στο Παρίσι έχει κερδίσει τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της με συνολικό σκορ 8-0. Παράλληλα, παραμένει αήττητη στα οκτώ από τα τελευταία εννέα επίσημα ματς στην έδρα της και δεν έχει χάσει από τη Μονακό στην πρωτεύουσα εδώ και μια δεκαετία (Μάρτιος 2016).



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Η Μονακό ταξιδεύει με την πλάτη στον τοίχο, γνωρίζοντας ότι χρειάζεται νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση. Εκτός έδρας, πάντως, έχει σημαντικές αδυναμίες στη φετινή διοργάνωση, δεχόμενη 12 γκολ σε τέσσερα παιχνίδια Champions League μακριά από το Πριγκιπάτο. Επιπλέον, έχει αποκλειστεί στις τρεις τελευταίες διπλές ευρωπαϊκές σειρές στις οποίες βρέθηκε.

Η εικόνα δείχνει ότι η Παρί θα επιχειρήσει να επιβάλει ρυθμό από το ξεκίνημα, εκμεταλλευόμενη την ποιότητα και το βάθος της, απέναντι σε μια Μονακό που αναγκαστικά θα ρισκάρει.

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