Φενερμπαχτσέ – Παρτίζαν με «Ενίσχυση» σε διαφορά πόντων

Η Φενερμπαχτσέ επιστρέφει στην έδρα της ως πρωτοπόρος της EuroLeague με ρεκόρ 20-7 και ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Τουρκίας.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών και τη σταθερή απουσία κλασικού σέντερ, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους παραμένει η κορυφαία άμυνα της διοργάνωσης, επιτρέποντας μόλις 109 πόντους ανά 100 κατοχές.

Αγωνιστικά, ο Χόρτον-Τάκερ έχει προσαρμοστεί πλήρως στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αποτελεί σταθερή πηγή δημιουργίας και εκτέλεσης, ενώ ο Μπόλντουιν γεμίζει τη στατιστική σε κάθε παιχνίδι. Ο Μπιμπέροβιτς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά την 26άρα απέναντι στον Παναθηναϊκό και το MVP στο Κύπελλο, δίνοντας σταθερές λύσεις στην περιφέρεια.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Νίκη Φενερμπαχτσέ (-9.5) – Χόρτον-Τάκερ Over 15.5 πόντοι - Μπόλντουιν Over 14.5 πόντοι

Στον αντίποδα, η Παρτίζαν διανύει μια απογοητευτική σεζόν με ρεκόρ 9-19 και έχει ουσιαστικά τεθεί εκτός στόχων. Οι αλλαγές στο ρόστερ, τα διοικητικά ζητήματα και η αμυντική της αστάθεια – επιτρέπει 122 πόντους ανά 100 κατοχές – αποτελούν μόνιμο πρόβλημα. Παρότι έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο πριν τη διακοπή απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ, η συνολική της εικόνα παραμένει ασταθής.

Η Φενέρ έχει κερδίσει τρεις από τις τέσσερις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις και δείχνει ικανή να επιβάλει ρυθμό από νωρίς, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα που δυσκολεύεται να περιορίσει δυναμικούς περιφερειακούς.

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