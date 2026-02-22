Η Άρσεναλ πηγαίνει με τα πιο «Ενισχυμένα» ημίχρονα στο ντέρμπι με την Τότεναμ

Ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου στο «Tottenham Hotspur Stadium», εκεί όπου Τότεναμ και Άρσεναλ θα προσπαθήσουν να πατήσουν το κουμπί της επανεκκίνησης.

Μεσοβδόμαδα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είδε τη Γουλβς να επιστρέφει από το εις βάρος της 2-0 και με γκολ στις καθυστερήσεις να της κόβει δύο πολύτιμους βαθμούς στην κούρσα για την Premier League. Πρόκειται για ένα μοιραίο χτύπημα στις ελπίδες τίτλου των Gunners, οι οποίοι το 2026 έχουν απωλέσει συνολικά 8 βαθμούς από τις διαθέσιμους 24 κι έχουν δει τη Μάντσεστερ Σίτι να μαζεύει επικίνδυνα τη διαφορά.



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Και μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες τα πράγματα στην Άρσεναλ να μην είναι καλά, όμως στην Τότεναμ είναι ακόμη χειρότερα. Αγνοώντας τη νίκη εδώ και οκτώ αγωνιστικές στην Premier League, οι Spurs αποφάσισαν να απολύσουν τον Τόμας Φρανκ και παρέδωσαν τα κλειδιά της ομάδας στον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Ίγκορ Τούντορ.



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Ο Κροάτης έχει απαιτητικό ντεμπούτο στον πάγκο των Λονδρέζων απέναντι στην πρωτοπόρο και με μια χούφτα προπονήσεις στην διάθεσή του δεν μπορεί να παρουσιάσει μια εξ ολοκλήρου διαφορετική Τότεναμ. Η λογική λέει πως δεν θα ρισκάρει και θα παραδώσει τα ηνία στην Άρσεναλ, η οποία θα κληθεί να χαράξει ξανά πορεία προς την κούπα του πρωταθλητή.

Απόδοση στο 1.70: Να σκοράρει ο Βάργκα



Μετά και τη λευκή ισοπαλία στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ που τη διατήρησε στην κορυφή, η ΑΕΚ δίνει ακόμα ένα απαιτητικό ματς απέναντι σε ομάδα της πρώτης τετράδας, καθώς υποδέχεται τον Λεβαδειακό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο. Οι ισοπαλίες απέναντι σε Άρη, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μέσα στο 2026 δεν έχουν επιτρέψει στους Κιτρινόμαυρους να ξεφύγουν με ασφαλή απόσταση από τον ανταγωνισμό, με την επίσκεψη της φετινής έκπληξης της Super League να αποτελεί ακόμα ένα εμπόδιο στο δρόμο τους.



Πέρα από τον Λούκα Γιόβιτς ωστόσο που έχει αποδείξει τη σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα, στην ΑΕΚ μπορούν να ποντάρουν πλέον σε επιθετικές λύσεις και στον Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος είχε σημειώσει τρία γκολ απέναντι σε Ολυμπιακό και Πανσερραϊκό, προτού μείνει άσφαιρος κόντρα στον ΠΑΟΚ. Από την πλευρά της η ομάδα της Λιβαδειάς βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, αλλά αγνοεί τη νίκη εδώ και δυο αγωνιστικές. Την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια κατάφερε να αποσπάσει λευκή ισοπαλία στην έδρα της από τον Ολυμπιακό παρά το αριθμητικό μειονέκτημα.

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Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Ηράκλειο αναζητώντας την πρώτη νίκη του μετά τον θρίαμβο στο ντέρμπι αιωνίων. Έκτοτε ωστόσο έχει μεσολαβήσει μια περίοδος ανομβρίας για το Τριφύλλι, το οποίο μετράει απανωτούς χαμένους βαθμούς στο πρωτάθλημα, έναν αποκλεισμό στο Κύπελλο και μια χαμένη ευκαιρία στο Europa League. Ήταν το τρίτο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη για τους Πράσινους, που παλεύουν να… μαζέψουν τη διαφορά από τον 4ο της βαθμολογίας, Λεβαδειακό.



Την ίδια ώρα ο ΟΦΗ έχει εδραιωθεί στην πρώτη οκτάδα της Super League και με το ηθικό στα ύψη μετά την δεύτερη σερί παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος! Οι Κρητικοί συνηθίζουν στα τελευταία παιχνίδια τους να είναι η χαρά του γκολ με το ανοιχτό παιχνίδι στο οποίο αρέσκονται, το οποίο βέβαια τους κόστισε βαθμούς την προηγούμενη αγωνιστική με το τελικό 2-2 κόντρα στην Κηφισιά.



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