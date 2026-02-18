Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με «ενισχυμένο» ξεκίνημα

Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, με το δεύτερο μεγάλο ζευγάρωμα της φάσης των προημιτελικών.

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά οι τελευταίες εμφανίσεις των Πρασίνων αφήνουν μεγάλο… παράθυρο ελπίδας στους αντιπάλους τους. Ήττα από τον Άρη, ήττα και από τον Κολοσσό Ρόδου στο ΟΑΚΑ, αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν ότι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάστασή της, κάτι που έχει φανείς και στα αποτελέσματα της EuroLeague.



Και ο ΠΑΟΚ όμως προέρχεται από εντός ήττες στα κρίσιμα παιχνίδια με ΑΕΚ και Μπιλμπάο, με το δεύτερο παιχνίδι να κρίνεται στον πόντο (87-88) στο «Παλατάκι». Ο Γιούρι Ζντόβς ακόμα δεν γνωρίζει εάν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντίμσα, στην προσπάθεια που θα γίνει για την έκπληξη και την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.54: 1ο ημίχρονο Αποτέλεσμα: Παναθηναϊκός & Σύνολο πόντων 1ου ημιχρόνου Over 84.5

Η αλήθεια είναι ότι και η προϊστορία δεν βοηθάει τους Θεσσαλονικείς που στο πρωτάθλημα γνώρισαν ήττες εκτός και εντός. Στην έδρα τους πάντως το πάλεψαν έντονα, χάνοντας στο φινάλε με μόλις πέντε πόντους, κάτι που δείχνει ότι μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά. Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ βρίσκεται στον Μάρτιο του 2023. Έκτοτε ακολούθησαν εννέα επιτυχίες του Παναθηναϊκού, με τον οποίο μάλιστα αναμένεται να κάνει ντεμπούτο και η τεράστια μεταγραφή, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.



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