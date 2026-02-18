Γουλβς – Άρσεναλ με «μπουστάρισμα» σε παράδοση και… τίτλο

Η πρωτοπόρος Άρσεναλ ταξιδεύει στο «Μολινό» για να αντιμετωπίσει την ουραγό Γουλβς, σε ένα ζευγάρι που είναι εντελώς άνισο: η 1η της βαθμολογίας απέναντι στην τελευταία, με τη διαφορά ποιότητας και στόχων να είναι ξεκάθαρη.

Οι «Κανονιέρηδες» συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα του τίτλου και παρά το 1-1 με την Μπρέντφορντ που έδωσε δικαίωμα στη Μάντσεστερ Σίτι να πλησιάσει, η ομάδα του Αρτέτα διατηρεί σταθερό ρυθμό. Έχει μόλις μία ήττα στα 11 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος και συνηθίζει να «καθαρίζει» τέτοιου τύπου αναμετρήσεις. Το εντυπωσιακό στατιστικό λέει ότι μετρά 14 διαδοχικές νίκες απέναντι σε ομάδες που βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού, με συνολικό σκορ 40-4. Ακόμη, σκοράρει στα 36 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στη Γουλβς σε όλες τις διοργανώσεις.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.92: Να κερδίσει η Άρσεναλ και τα δύο ημίχρονα

Η παράδοση είναι ξεκάθαρα με το μέρος της. Από το 2022 και μετά, η Άρσεναλ έχει επικρατήσει σε εννέα συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος απέναντι στους «Λύκους». Όπως φαίνεται και από τα πρόσφατα μεταξύ τους, οι Λονδρέζοι έχουν κερδίσει τα περισσότερα από τα τελευταία 10 παιχνίδια, είτε εντός είτε εκτός έδρας, συχνά με διαφορά ενός ή δύο τερμάτων. Στο «Μολινό» έχουν 9 νίκες σε 11 επισκέψεις στην Premier League.

Η Γουλβς από την άλλη παραμένει καθηλωμένη στον πάτο της βαθμολογίας, με σοβαρά αμυντικά προβλήματα και 10 ήττες σε 13 εντός έδρας παιχνίδια. Παλεύει για την αξιοπρέπεια και για να αποφύγει ιστορικά αρνητικά ρεκόρ, όμως απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί τίτλο, το έργο της είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για τον αγώνα Γουλβς – Άρσεναλ, όλες τις επιλογές για τα παιχνίδια της ημέρας και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας

«*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»