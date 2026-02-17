Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους στην Πόλη με Βoost στην ισορροπία

Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους, πράξη πρώτη στα play-offs του Champions League.

Οι δυο τους τερμάτισαν εντός της πρώτης 24αδας και θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι μέσα από το ενδιάμεσο σκαλοπάτι των play-offs. Οι Τούρκοι ποντάρουν πολλά στην θορυβώδη έδρα τους που φροντίζει να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και ευελπιστούν πως θα υπάρξει μια παρόμοια ατμόσφαιρα και κόντρα στη Γιουβέντους. Η «Τσιμ-Μπομ» είναι πρώτη στο πρωτάθλημα Τουρκίας και προέρχεται από τέσσερις εγχώριες νίκες, όμως στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα.



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Έχει να πανηγυρίσει τη νίκη άλλωστε σε ισάριθμους αγώνες στο Champions League, αδυνατώντας παράλληλα να διατηρήσει απαραβίαστη την εστία της στο ίδιο διάστημα. Μια συνθήκη πάνω στην οποία οι Ιταλοί θα ψάξουν να πατήσουν για να αποκτήσουν τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς στο Τορίνο. Οι Μπιανκονέρι βέβαια από την πλευρά τους δεν βρίσκονται σε ιδεατή φόρμα ενόψει του αγώνα στην Πόλη. Έχουν να νικήσουν άλλωστε, από την 1η του Φλεβάρη, μετρούν τρεις σερί αγώνες χωρίς τρίποντο και στη Serie A έχουν οπισθοχωρήσει στην 5η θέση.



Συν τοις άλλοις τα ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν συνδυαστεί με ευχάριστες αναμνήσεις. Οι Μπιανκονέρι συγκεκριμένα απέτυχαν να κερδίσουν τα τρία τελευταία εκτός έδρας ματς κόντρα στη Γαλατά, ενώ προέρχονται και από πέντε σερί αποκλεισμούς σε ευρωπαϊκά νοκ-άουτ...



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