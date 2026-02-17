Μονακό - Παρί με «Ενίσχυση» στην παράδοση του Ντεμπελέ

Μονακό και Παρί Ζερμέν ρίχνονται στη μάχη για τον γαλλικό «εμφύλιο» των play-offs του Champions League.

Με τρεις απανωτές γκέλες στις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase οι Παριζιάνοι τερμάτισαν στην 13η θέση της συνολικής κατάταξης και το ταξίδι στα νοκ-άουτ θα ξεκινήσει ξανά από τον ενδιάμεσο γύρο που καλωσόρισε το νέο φορμάτ της UEFA.



Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε προέρχεται από ήττα κόντρα στη Ρεν, καθώς παρά το γκολ του Ουσμάν Ντεμπελέ υποτάχθηκε με σκορ 3-1, έπεσε από την κορυφή της Ligue 1 και είδε ένα νικηφόρο σερί επτά αγώνων στο πρωτάθλημα να φτάνει στο τέλος του. Όλως τυχαίως η προηγούμενη φορά που ηττήθηκε στο πρωτάθλημα ήταν στην έδρα της Μονακό, η οποία θέλει να επαναλάβει την επιτυχία της και σε ευρωπαϊκό τερέν.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Νίκη Παρί – Under 3.5 γκολ – Over 1.5 σουτ στην εστία Ντεμπελέ



Οι Μονεγάσκοι βέβαια με τη σειρά τους αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα τη φετινή περίοδο. Με 35 γκολ παθητικό έχουν υποχωρήσει στην 8η θέση της Ligue 1, απόρροια του ανοικτού παιχνιδιού στο οποίο αρέσκονται. Μια φιλοσοφία που έχει αποδειχτεί πολλές φορές καταδικαστική απέναντι σε αντιπάλους με ποιοτικότερα ρόστερ, με ενδεικτική τη συντριβή με 6-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην προτελευταία αγωνιστική της League Phase.



Αυτή τη φορά βέβαια η Μονακό μπορεί να μην έχει να αντιμετωπίσει τους Μπαπέ, Βινίσιους και Ροντρίγκο, όμως ο Ουσμάν Ντεμπελέ την έχει μετατρέψει στο αγαπημένο του «θύμα» από τότε που επαναπατρίστηκε με επτά γκολ σε εννέα συνολικά ραντεβού.



Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας



*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ