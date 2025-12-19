Βαλένθια – Μαγιόρκα με «μπουστάρισμα» σε έδρα και γκολ

Στο «Μεστάγια» η Βαλένθια παίζει ένα ακόμη παιχνίδι με το ίδιο, μόνιμο, ξεκάθαρο βάρος.

Ακροβατεί ακριβώς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και κάθε εντός έδρας ματς μοιάζει με τελικό, ειδικά απέναντι σε αντιπάλους του ίδιου βεληνεκούς. Οι «Νυχτερίδες» έχουν 15 βαθμούς μετά από 16 αγωνιστικές και γνωρίζουν ότι αν δεν εκμεταλλευτούν τέτοιες αναμετρήσεις, η σεζόν μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο δύσκολα απ’ όσο δείχνει σήμερα.

Η εικόνα της ομάδας στο πρωτάθλημα είναι αντιφατική. Επιθετικά δυσκολεύεται έντονα, με μόλις 15 γκολ σε 16 ματς, ενώ και αμυντικά έχει αρκετά κενά. Παρ’ όλα αυτά, στο «Μεστάγια» εμφανίζονται πιο συμπαγείς και ανταγωνιστικοί, κάτι που αποτυπώνεται και στους 12 βαθμούς που έχουν συλλέξει εκεί. Η ήττα από την Ατλέτικο την προηγούμενη αγωνιστική ήταν η πρώτη μετά από αρκετές εβδομάδες, ενώ μεσοβδόμαδα ήρθε η πρόκριση στο Κύπελλο, που έδωσε ανάσα και ψυχολογία.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Νίκη Βαλένθια & Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες



Η Μαγιόρκα ταξιδεύει στη Βαλένθια με τον ίδιο ακριβώς στόχο: να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε σκέψη περιπέτειας. Με 17 βαθμούς στην 14η θέση, έχει ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά η εικόνα της εκτός έδρας παραμένει προβληματική. Σε οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια έχει μαζέψει μόλις τέσσερις βαθμούς, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις απαιτήσεις της μακριά από το γήπεδό της.

Αγωνιστικά, πρόκειται για ένα ζευγάρι που παραδοσιακά παίζει κλειστά παιχνίδια. Τα μεταξύ τους σκορ συχνά κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές λεπτομέρειες να καθορίζουν το αποτέλεσμα. Η Βαλένθια έχει το κίνητρο, την έδρα και την ανάγκη, η Μαγιόρκα την υπομονή και τη διάθεση να χτυπήσει στο λάθος. Ένα ματς λεπτών ισορροπιών, όπου το άγχος μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο από την ποιότητα…

