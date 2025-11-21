Νις – Μαρσέιγ με «Boost» σε γκολ ημιχρόνων

Η Μαρσέιγ ταξιδεύει στη γειτονική Νίκαια με τη δυνατότητα –έστω προσωρινά– να ανέβει στην κορυφή της Ligue 1.

Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση εντός συνόρων, τρέχοντας αήττητο σερί τριών αγώνων χωρίς να δεχθεί γκολ και συνολικά δείχνει σαφώς πιο σταθερή σε σχέση με τις πρώτες αγωνιστικές. Παρά το γεγονός ότι σκοράρει λιγότερο εκτός έδρας (μόλις 6 τέρματα), ο τρόπος που ελέγχει τον ρυθμό και η άμεση επαφή με το γκολ σε κάθε πρώτο μισό αγώνα, την κάνουν απειλητική σε κάθε γήπεδο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.80: Μαρσέιγ να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

Η Νις, από την άλλη, έχει μπει σε έναν δύσκολο κύκλο αποτελεσμάτων. Τρεις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, δύο εκ των οποίων από θέση ισχύος, με τη συνολική εικόνα να αποδυναμώνεται όσο κυλάει το ματς. Παρ’ όλα αυτά, στο «Αλιάνζ Ριβιέρα» τα δεδομένα αλλάζουν. Εκεί οι Νικαιώτες μετρούν πέντε σερί ματς αήττητοι στο πρωτάθλημα και δύο συνεχόμενες νίκες επί της Μαρσέιγ χωρίς να δεχθούν γκολ. Η έδρα τους δίνει σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, όμως ο φετινός Νοέμβριος τούς έχει δυσκολέψει αρκετά.

Η Μαρσέιγ δείχνει πιο «γεμάτη» αυτή την περίοδο, με πιο δομημένες επιθέσεις και άμυνα που ανταποκρίνεται στα εκτός έδρας tests. Αν καταφέρει να επιβάλλει τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, έχει τις προϋποθέσεις να σκοράρει σε κάθε ημίχρονο απέναντι σε μια Νις που ψάχνει ξανά σταθερό πάτημα.

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