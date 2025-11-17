Γερμανία – Σλοβακία με «Ενισχυμένη» μάχη κορυφής και Βολτεμάντε

Η τελευταία στροφή του Group A βρίσκει Γερμανία και Σλοβακία ισόβαθμες στους 12 βαθμούς, όμως με ένα κρίσιμο δεδομένο: στη συνολική διαφορά τερμάτων η Γερμανία υπερτερεί, άρα με ισοπαλία εξασφαλίζει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ.

Παρά την ήττα της πρεμιέρας στη Μπρατισλάβα (2-0), η ομάδα του Νάγκελσμαν αντέδρασε με χαρακτήρα, καταγράφοντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες με σταθερό ρυθμό και χωρίς να δεχτεί γκολ στα τρία τελευταία. Το πρόσφατο 2-0 επί του Λουξεμβούργου, με τον Βολτεμάντε να καθαρίζει το παιχνίδι, έδειξε ξανά την αποτελεσματικότητα και την πειθαρχία της.

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Η Σλοβακία ταξιδεύει στη Λειψία με απόλυτα καθαρή αποστολή: χρειάζεται μόνο νίκη για να περάσει απευθείας. Η ομάδα του Καλτσόνα έρχεται από το κρίσιμο 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας και «τρέχει» 4 νίκες στα 5 τελευταία, με εικόνα που δείχνει συνοχή και τακτική πειθαρχία. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ιστορικό momentum: στα τρία τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, η Σλοβακία έχει κερδίσει τα δύο, ανάμεσά τους και το ματς του πρώτου γύρου.



Με το κίνητρο στο κόκκινο, επιθετική ταχύτητα στο transition και την πίεση να βαραίνει τους γηπεδούχους, δύσκολα θα δούμε παθητική προσέγγιση από τους Σλοβάκους. Το ματς έχει προδιαγραφές έντασης και εκατέρωθεν φάσεων.

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Το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με αντίθετες διαδρομές αλλά κοινό στόχο: να κλείσουν με αξιοπρέπεια την προκριματική διαδικασία. Η Βόρεια Ιρλανδία, έχοντας εξασφαλίσει μία ακόμα προσπάθεια για το Μουντιάλ μέσω των τα play–offs του Nations League, στοχεύει στην τρίτη της νίκη. Ο Τσαρλς παραμένει η βασική επιθετική απειλή και ο παίκτης που ολοκληρώνει τις περισσότερες προσπάθειες. Η προϊστορία είναι ξεκάθαρα υπέρ των γηπεδούχων: σε οκτώ συνολικά ματς έχουν μόλις μία ήττα. Το Λουξεμβούργο ολοκληρώνει τα προκριματικά χωρίς βαθμό, αλλά η εικόνα του ήταν καλύτερη απ’ ό,τι δείχνουν τα νούμερα. Στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στη Γερμανία, έτρεξε καλά στο transition και προσπαθεί στο φινάλε να πάρει κάτι θετικό.

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Το Μαυροβούνιο παρότι είχε καλές στιγμές εντός έδρας στα προκριματικά , η συνολική εικόνα δεν ήταν καλή: μόλις 6 γκολ ενεργητικό, 14 παθητικό και αρκετά ματς που ξέφυγαν λόγω ασταθούς αμυντικής συμπεριφοράς. Η Κροατία, αντιθέτως, μπαίνει στο φινάλε χωρίς απολύτως καμία πίεση. Αήττητη, με 19 βαθμούς και εντυπωσιακό 23-2 στη διαφορά τερμάτων, η ομάδα του Ντάλιτς ολοκληρώνει έναν όμιλο-σεμινάριο συνέπειας. Σε τέτοιες συνθήκες, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι «ζωής και θανάτου», η Κροατία συχνά απελευθερώνεται επιθετικά: περισσότερη κυκλοφορία, περισσότερες κινήσεις από τα άκρα, rotation που δίνει φρεσκάδα.

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Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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