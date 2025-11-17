Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο με Bet Builder σε γκολ & κόρνερ

Η τελευταία αγωνιστική του Group A φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με εντελώς διαφορετική αφετηρία.

Η Βόρεια Ιρλανδία έχει “κλειδώσει” την 3η θέση αλλά όχι το ταξίδι της προς το Μουντιάλ, αφού μέσω Nations League έχει ήδη εξασφαλίσει παρουσία στα play–offs και θέλει να κλείσει τα προκριματικά με θετικό πρόσημο. Το 3–1 του πρώτου γύρου στο Λουξεμβούργο είχε επιβεβαιώσει την ανωτερότητα της ομάδας του Μάικλ Ο’Νιλ, η οποία στο Μπέλφαστ παρουσιάζεται πάντα πιο δυνατή, πιο επιθετική και με μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της.



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Απόψε, η «Green & White Army» στοχεύει στην τρίτη της νίκη για να φτάσει τους 9 βαθμούς, έχοντας μπροστά της μια αναμέτρηση που ιστορικά τη βρίσκει σε θέση οδηγού: οκτώ φορές έχουν συναντηθεί οι δύο ομάδες και η Βόρεια Ιρλανδία μετρά μόλις μία ήττα.

Το Λουξεμβούργο από την άλλη πλευρά φτάνει στο τέλος της διαδρομής χωρίς ούτε έναν βαθμό. Παρά τις ήττες, η εικόνα του στα πρόσφατα παιχνίδια ήταν πιο ανταγωνιστική από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα: κράτησε για μεγάλα διαστήματα απέναντι στη Γερμανία, έδειξε ενέργεια στο transition και στο φινάλε της χρονιάς θέλει απλώς να φύγει με κάτι θετικό από το Μπέλφαστ.

Το μοτίβο των μεταξύ τους ματς και ο τρόπος που αμφότερες αμύνονται οδηγούν συχνά σε παιχνίδια με τελικές και γεμάτο στατιστικό φύλλο αγώνα. Η Βόρεια Ιρλανδία δημιουργεί πολλές στατικές φάσεις εντός έδρας, ενώ ο Τσαρλς παραμένει η βασική επιθετική της απειλή.

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