Ουκρανία – Ισλανδία με «Ενισχύσεις» σε ημίχρονο και Under

Σε ουδέτερο έδαφος, στη Βαρσοβία της Πολωνίας, Ουκρανία και Ισλανδία παίζουν μια ολόκληρη πρόκριση.

Μετά την «βαριά» ήττα με 4-0 από τη Γαλλία, η Ουκρανία βρίσκεται ξανά σε οριακό σημείο: θέλει μόνο νίκη για να βρεθεί στο Μουντιάλ, αλλιώς μένει εκτός. Το υπέρ της 3-5 του πρώτου γύρου είχε αποκαλύψει τόσο τη δυναμική της επίθεσης, όσο και τα σημαντικά κενά στα μετόπισθεν, στοιχεία που συνοδεύουν την ομάδα μέχρι σήμερα. Η πίεση είναι τεράστια, καθώς κάθε απώλεια συγκέντρωσης μπορεί να αποδειχθεί μοιραία σε έναν «τελικό» που διεξάγεται μακριά από τη δική της έδρα.

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Η Ισλανδία, από την άλλη, έκανε αυτό που έπρεπε στο Αζερμπαϊτζάν. Το καθαρό 2-0 την έφερε στους 7 βαθμούς και την έβαλε ξανά ισόβαθμη με την Ουκρανία. Κρίσιμο στοιχείο: στη συνολική διαφορά τερμάτων υπερτερεί, οπότε με ισοπαλία προκρίνεται εκείνη. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα της αναμέτρησης. Οι Ισλανδοί δεν θα χρειαστεί να κυνηγήσουν το ρίσκο. Θα προσπαθήσουν να κλείσουν τους χώρους, να ρίξουν τον ρυθμό και να κρατήσουν το παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο.

Η Ουκρανία καλείται να βρει λύσεις απέναντι σε μια ομάδα που θα παίξει με απόλυτη πειθαρχία και ξεκάθαρη στόχευση. Το ματς μοιάζει κομμένο και ραμμένο για λεπτομέρειες, με φάσεις κυρίως σε ελεγχόμενες συνθήκες. Ένα σενάριο όπου το σκορ μένει χαμηλά και η ισορροπία σπάει μόνο στο τέλος δεν είναι καθόλου απίθανο…

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