Ουγγαρία – Ιρλανδία με «μπουστάρισμα» στα γκολ

Ο όμιλος φτάνει στην πιο κρίσιμη τελευταία στιγμή του και το Ουγγαρία – Ιρλανδία παίρνει μορφή τελικού.

Το αντίστροφο ματς πριν δύο μήνες είχε λήξει με το χορταστικό 2-2, αποτέλεσμα που αποτύπωσε τέλεια την ισορροπία των δύο ομάδων αλλά και τη δυναμική της Ουγγαρίας, η οποία παραμένει σταθερά ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια των προκριματικών. Οι Μαγυάροι έκαναν το καθήκον τους στην Αρμενία με επαγγελματικό 0-1, πιάνοντας τους 8 βαθμούς και κρατώντας την κατάσταση στα χέρια τους: με ισοπαλία εξασφαλίζουν τουλάχιστον τη 2η θέση, ενώ με νίκη μπορούν –υπό προϋποθέσεις– να ελπίζουν ακόμα και για το θαύμα της κορυφής, αν η Πορτογαλία γκελάρει, κάτι που μοιάζει βέβαια απίθανο.



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Η Ιρλανδία, από την άλλη, έκανε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές της προκριματικής φάσης. Με μόλις έναν βαθμό στα τρία πρώτα παιχνίδια έμοιαζε χαμένη υπόθεση, όμως με δύο σερί τρίποντα, κορυφαίο το πρόσφατο 2-0 κόντρα στην πρωτοπόρο Πορτογαλία, όχι μόνο έμεινε ζωντανή, αλλά μπαίνει στο αποψινό ματς με την ψυχολογία στα ύψη. Μοναδικός της δρόμος πλέον είναι η νίκη, αφού το Χ ευνοεί αποκλειστικά την Ουγγαρία.

Οι δύο ομάδες συνηθίζουν να είναι αποτελεσματικές επιθετικά και να βρίσκουν τρόπους να απειλήσουν, ενώ η μεταξύ τους παράδοση δείχνει ανοικτά παιχνίδια. Με δεδομένο το κίνητρο, το άγχος αλλά και την ποιότητα που υπάρχει στις γραμμές τους, το παιχνίδι δείχνει έτοιμο να κριθεί σε λεπτομέρειες αλλά με γκολ και από τις δύο πλευρές.

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