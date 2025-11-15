Ελβετία – Σουηδία με «Boost» στο τρελό σερί των γηπεδούχων

Η Ελβετία μπαίνει στην προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών έχοντας ήδη κάνει το… μισό ταξίδι: η παρουσία της στην πρώτη δυάδα του Group B είναι εξασφαλισμένη και πλέον στοχεύει καθαρά στην πρωτιά.

Το 0-0 στη Σλοβενία «φρέναρε» το νικηφόρο σερί, όμως επιβεβαίωσε ξανά την αμυντική της υπεροχή. Οκτώ σερί ματς χωρίς να δεχτεί γκολ, μηδέν παθητικό στα τέσσερα παιχνίδια του ομίλου, και μια συνολική εικόνα απόλυτης πειθαρχίας. Στη Γενεύη ειδικά, οι Ελβετοί μεταμορφώνονται: μετρούν 11 νίκες και 2 ισοπαλίες στα 13 τελευταία εντός έδρας προκριματικά, δείχνοντας ότι δύσκολα αφήνουν βαθμούς.

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Η Σουηδία από την άλλη βρίσκεται σε μεταβατική εποχή και αυτό δεν κρύβεται. Η ήττα από το Κόσοβο ήταν η τρίτη συνεχόμενη, όλες χωρίς δικός της γκολ, επιβεβαιώνοντας τα σοβαρά επιθετικά της θέματα. Ο Γκρέιαμ Πότερ ανέλαβε για να χτίσει ξανά την ομάδα, αλλά άμεσα αποτελέσματα δεν μπορούν να απαιτηθούν. Οι Σκανδιναβοί δεν έχουν νίκη στα τελευταία έξι εκτός έδρας προκριματικά, δυσκολεύονται να σκοράρουν μακριά από το σπίτι τους και παρουσιάζουν τη χειρότερη αμυντική επίδοση του ομίλου μετά τη Βουλγαρία.

Η άνετη επικράτηση της (0-2) της Ελβετίας στον πρώτο γύρο και η συνολική φόρμα των δύο ομάδων δείχνουν ξεκάθαρα πως οι Ελβετοί έχουν τον πρώτο λόγο.

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