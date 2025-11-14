Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία με «Boost» σε σημείο και γκολ

Η μάχη της 2ης θέσης στον 1ο όμιλο παραμένει ανοιχτή και το αποψινό παιχνίδι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Η Σλοβακία έχει κάνει σταθερή πορεία μέχρι τώρα, με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες και με μόλις δύο γκολ παθητικό, στοιχεία που δείχνουν μια ομάδα που στηρίζεται στην πειθαρχία. Με τους ίδιους βαθμούς με τη Γερμανία, η πίεση είναι μεγάλη αλλά και η ευκαιρία τεράστια: νίκη σημαίνει ότι παραμένει στο κυνήγι ακόμα και της απευθείας πρόκρισης.

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Η Βόρεια Ιρλανδία από την άλλη συνεχίζει να παλεύει για να κρατήσει ζωντανή τη δική της ελπίδα. Το αντίστροφο 2-0 στο Μπέλφαστ απέναντι στους Σλοβάκους της έδωσε ζωή, αλλά το αποψινό ταξίδι είναι πολύ πιο απαιτητικό. Παίζει χωρίς περιθώρια λάθους και χρειάζεται τρίποντο για να παραμείνει ζωντανή. Ωστόσο, εκτός έδρας δυσκολεύεται να κρατήσει ισορροπία.

Με δεδομένο ότι και οι δύο ομάδες έχουν χτίσει τα αποτελέσματά τους πάνω στη συγκέντρωση και τις κλειστές γραμμές, το ματς αναμένεται να πάει στις λεπτομέρειες. Η Σλοβακία έχει την ποιότητα και την έδρα για να πάρει προβάδισμα, σε μια αναμέτρηση που δύσκολα θα ανοίξει σε υψηλό σκορ…

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