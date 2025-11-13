Γαλλία – Ουκρανία με Bet Builder πρόκρισης

Η Γαλλία επιστρέφει στο Παρίσι γνωρίζοντας ότι μια ακόμη νίκη στο «Parc des Princes» θα σφραγίσει και μαθηματικά την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Οι «Τρικολόρ» παραμένουν αήττητοι στον όμιλο (3-1-0), έχουν σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ στα επτά τελευταία διεθνή τους παιχνίδια και μετρούν τέσσερις νίκες στα πέντε πιο πρόσφατα εντός έδρας ματς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Over 2.5 γκολ – Over 10.5 κόρνερ – Μπαπέ να σκοράρει ( https://elabetgr.naralvin.com/?mid=329159_1929428 )

Η ομάδα του Ντεσάμπ έχει ανακτήσει πλήρως την αυτοπεποίθησή της και δείχνει να λειτουργεί με σταθερότητα και αυτοματισμούς. Ο Εμπαπέ ηγείται της επίθεσης με 53 γκολ σε 88 διεθνείς συμμετοχές και αποτελεί ξανά τον βασικό μοχλό πίεσης, με τη Γαλλία να βρίσκει λύσεις είτε από τη μεσαία γραμμή είτε από τα πλάγια. Οι «Μπλε» έχουν σημειώσει πάνω από δύο γκολ στα έξι τελευταία προκριματικά, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Η Ουκρανία, από την άλλη, ταξιδεύει στο Παρίσι γνωρίζοντας πως παίζει το πιο κρίσιμο παιχνίδι της φάσης. Παραμένει στη δεύτερη θέση, στο +3 από την Ισλανδία, αλλά αν ηττηθεί και οι Ισλανδοί κερδίσουν, τότε κινδυνεύει να μείνει εκτός πλέι-οφ. Παρότι με τον Ρέμπροφ δείχνει βελτιωμένη και πιο ευέλικτη τακτικά, η Γαλλία αποδεικνύεται εδώ και χρόνια… άλυτο παζλ: στα έξι τελευταία μεταξύ τους, οι Ουκρανοί έχουν μία μόνο νίκη, ενώ στα τρία πιο πρόσφατα δεν σκόραραν καν.

Η Γαλλία έχει τον έλεγχο, το βάθος και τη δύναμη να καθαρίσει τη δουλειά νωρίς και να έχει–όπως σχεδόν πάντα– τον Εμπαπέ στο φύλλο αγώνα ως σκόρερ.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Γαλλία – Ουκρανία, όλα τα ειδικά παικτών και τα bet builders των προκριματικών, και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας ( https://elabetgr.naralvin.com/?mid=329159_1927973 ).

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ