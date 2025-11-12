Αρμάνι – Βιλερμπάν με… καλοραμμένη «Ενίσχυση»

Η Αρμάνι επιστρέφει μπροστά στο κοινό της για να χτίσει σερί και να επιβεβαιώσει τη σταδιακή της άνοδο.

Η ομάδα του Μιλάνο έχει βρει ισορροπίες μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα και πλέον δείχνει σαφώς πιο σταθερή. Είναι η μοναδική που έχει καταφέρει να κερδίσει τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, ενώ ακολούθησαν δύο ήττες στο σουτ και στη συνέχεια δύο διαδοχικές νίκες, με κορυφαία το εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα της Εφές. Η ομάδα αρχίζει να «δένει» και έχει την ευκαιρία να βελτιώσει κι άλλο το ρεκόρ του απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

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Η Αρμάνι διαθέτει ταλέντο και εμπειρία και το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ένα σύνολο που «χτυπά» με συνέπεια από τα πρώτα λεπτά κάθε αγώνα. Το ζητούμενο πλέον είναι η διάρκεια και η ένταση, κάτι που μπορεί να πετύχει απέναντι σε μία τόσο κακή ομάδα όπως η Βιλερμπάν.

Οι Γάλλοι παραμένουν ουραγοί της βαθμολογίας (2-7) και σχεδόν σε κάθε στατιστική κατηγορία, με σοβαρά προβλήματα σε κάθε γραμμή. Οι ήττες τους έρχονται με βαριές διαφορές, όπως χαρακτηριστικά συνέβη με το 96-59 από τη Ζάλγκιρις, ενώ οι οικονομικές δυσκολίες και οι φήμες περί αποβολής από τη διοργάνωση έχουν διαταράξει πλήρως το κλίμα. Ο Ντε Κολό συνεχίζει να παλεύει σχεδόν μόνος του, καθώς το βάθος λείπει και η άμυνα καταρρέει εύκολα.

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