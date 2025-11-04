Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης με «Ενίσχυση» σε γκολ και ρυθμό

Η Λίβερπουλ ψάχνει επειγόντως αντίδραση και επιστροφή στην κανονικότητά της.

Τέσσερις σερί ήττες στο πρωτάθλημα και το βαρύ 0-3 από την Κρίσταλ Πάλας στο Λιγκ Καπ έχουν φέρει γκρίνια και προβληματισμό. Ο Κλοπ προσπαθεί να ξαναβρεί συνοχή και ένταση στην πίεση, καθώς η ομάδα του δείχνει κουρασμένη και χωρίς φρεσκάδα στα καθοριστικά σημεία. Μόνο στο Champions League έδειξε κάτι από την παλιά της λάμψη, με την πεντάρα στη Φρανκφούρτη. Όμως, η Ρεάλ δεν είναι Άιντραχτ.



Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο δείχνει να βρίσκεται στο καλύτερο φεγγάρι της σεζόν. Έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, με «μεγάλες» υπογραφές: το πρόσφατο 2-1 στο Clásico απέναντι στην Μπαρτσελόνα και η επικράτηση επί της Γιουβέντους έφεραν αυτοπεποίθηση και σταθερότητα. Οι Μερένγκες δείχνουν πλέον να έχουν βρει μία δυνατή ισορροπία, με κέντρο που δουλεύει ρολόι και άμυνα που δεν πανικοβάλλεται. Για την επίθεση το σχόλιο είναι μάλλον περιττό.

Η προϊστορία είναι ξεκάθαρα με τους Μαδριλένους. Από το 2014, μετρούν εκεί με΄σα τρεις νίκες και μία ισοπαλία απέναντι στη Λίβερπουλ, με τους Άγγλους να έχουν να θυμούνται μόνο το περσινό 2-0 στο «Άνφιλντ» ως φωτεινή στιγμή. Το αποψινό ματς μοιάζει προορισμένο για ένταση, ρυθμό και πολλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες.



