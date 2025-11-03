Σάντερλαντ – Έβερτον με τρελή «Ενίσχυση» στις «γάτες»

Η Σάντερλαντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την επιστροφή της στην Premier League.

Παίζει με αυτοπεποίθηση, ενέργεια και θράσος, σα να μην έλειψε ποτέ από τη μεγάλη κατηγορία. Με μόλις μία ήττα στις επτά τελευταίες αγωνιστικές (από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ») και τρεις νίκες στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς, η ομάδα του Τόνι Μόουμπρεϊ έχει αρχίζει να τρομάζει κάπως τους αντιπάλους της. Το αποκορύφωμα ήρθε στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου ανέτρεψε το 1-0 της Τσέλσι και πήρε σπουδαίο διπλό με γκολ στο 90’+3, αποδεικνύοντας ότι δεν φοβάται κανέναν.

Στην έδρα της, το «Στέιντιουμ οφ Λάιτ», τρέχει με απολογισμό 3-1-0, έχοντας μάλιστα αντέξει και με δέκα παίκτες απέναντι στην Άστον Βίλα. Η ομάδα παράγει φάσεις, παίζει γρήγορα και έχει βρει σκόρερ στο πρόσωπο του Τραορέ, που αποτελεί σταθερή απειλή για κάθε άμυνα.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΤΟ 9.50: Νίκη Σάντερλαντ – Over 2.5 γκολ – Over 2.5 σουτ Τραορέ

Απέναντί της η Έβερτον, που θέλει να βρει τη δική της σταθερότητα μετά από δύο βαριές ήττες (0-5 συνολικά) και μόνο μία νίκη στα τελευταία επτά ματς. Δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά δεν σκοράρει, ενώ αμυντικά δείχνει ευάλωτη στις στατικές φάσεις. Το ματς στο Σάντερλαντ αποτελεί τεστ χαρακτήρα για την ομάδα του Μόγιες, που γνωρίζει καλά το γήπεδο και θέλει να σπάσει ένα σερί αρνητικών εμφανίσεων.

Μαζί τους είναι η παράδοση: Τρεις σερί νίκες έχει η Έβερτον στο μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας, με συνολικό σκορ 8-0, όμως στις οκτώ πιο πρόσφατες επισκέψεις της εκεί στον Νότο έχει φύγει νικήτρια μόλις δύο φορές (2-4-2).

