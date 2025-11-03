Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ με Boost σε γκολ και σουτ

Νέο ξεκίνημα για τον ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο και να αναλαμβάνει μια δύσκολη αποστολή: να αλλάξει την ψυχολογία και τη νοοτροπία μιας ομάδας που δείχνει μπλοκαρισμένη.

Οι Κρητικοί προέρχονται από πέντε ήττες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές, με απολογισμό 16 γκολ παθητικό. Παρά τη νίκη επί του Ηρακλή στο Κύπελλο (3-1), η αμυντική αστάθεια και η έλλειψη συνοχής αποτελούν βασικά προβλήματα. Ο Κόντης θα επιδιώξει να φέρει ένταση και πειθαρχία, αλλά και να στηριχθεί στο επιθετικό ταλέντο της ομάδας, που παραμένει ικανή να σκοράρει σε κάθε ματς.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.60: Over 2.5 & Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 2.5 σουτ Φ. Μακέντα



Ούτε ο Αστέρας Τρίπολης είναι καλά. Δεν έχει ακόμη γευτεί τη χαρά της νίκης ούτε σε πρωτάθλημα ούτε σε Κύπελλο. Με ρεκόρ 0-3-6, παραμένει ουραγός και ψάχνει τρόπο να ανασάνει. Η ήττα στη Λιβαδειά (1-0) και το 2-0 στη «Λεωφόρο» επιβεβαίωσαν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο επιθετικό, αλλά συνολικό. Οι Αρκάδες δυσκολεύονται να κρατήσουν μπάλα, να δημιουργήσουν και κυρίως να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους, έχοντας μία από τις χειρότερες άμυνες της κατηγορίας.

Η παράδοση πάντως δείχνει Τρίπολη. Ο ΟΦΗ έχει πανηγυρίσει μόλις ένα διπλό στις 14 τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα του Αστέρα, το περσινό για το Κύπελλο (0-1). Επιπλέον, μετρά πέντε σερί over 2,5, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν over 3,5, επιβεβαιώνοντας ότι δύσκολα μένει σε χαμηλό σκορ.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ, όλες τις επιλογές για τα σημερινά παιχνίδια και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



