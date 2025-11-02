ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Αντίδραση με θέαμα και γκολ

Η ΑΕΚ ξαφνικά έχει βρεθεί σε σημείο-καμπή στη σεζόν.

Μετά τις ήττες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά και την απογοητευτική εμφάνιση στο Κύπελλο απέναντι στην Ηλιούπολη, η πίεση έχει αρχίσει να συσσωρεύεται γύρω από τον προπονητή και τους παίκτες. Η εξάρα επί της Άμπερντιν μοιάζει πια με φωτεινή εξαίρεση σε μια περίοδο που η «Ένωση» έχασε ξαφνικά τα σταθερά πατήματα που είχε στο ξεκίνημα της περιόδου και μοιάζει να μην έχει συνοχή και ξεκάθαρο πλάνο στο παιχνίδι της.



Over 2,5 γκολ στο 1,57



Το ματς με τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» μοιάζει μάλλον με ιδανική ευκαιρία για restart: όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά. Ο Νίκολιτς ζητά αντίδραση με διάρκεια, ένταση και δημιουργία, γνωρίζοντας πως το κοινό της ομάδας περιμένει μια εμφάνιση που θα φέρει ξανά χαμόγελα. Η ΑΕΚ έχει τα εργαλεία για να το κάνει: ταχύτητα στα άκρα, παίκτες που μπορούν να εκτελέσουν και ικανότητα να «πνίγει» τον αντίπαλο.

Ο Παναιτωλικός δεν σκοπεύει να αφήσει χώρους, αφήνει χώρους, αλλά η ΑΕΚ έχει μαζί της και τη συντριπτική παράδοση στην έδρα της. Με 9 νίκες στα 10 τελευταία μεταξύ τους στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωταθλήματος, φαντάζει ξεκάθαρο φαβορί. Αρκεί βέβαια να καταφέρει να μετατρέψει την πίεση σε ενέργεια και όχι σε άγχος.

